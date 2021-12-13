不忍了！細數政論節目成「議顏堂」 顏寬恒轟NCC：不處理就證明是看顏色辦事！

台中中二選區補選進入倒數，國民黨候選人顏寬恒多次在記者會上提到，許多媒體、政論節目對他窮追猛打，題目永遠圍繞在議論顏家，儼然成為「議顏」堂，明顯是為了特定人士在進行宣傳，且多有不實指控，但一向號稱中立的NCC（國家通訊傳播委員會）卻充耳不聞。對此，顏寬恒今（13）日召開記者會說明，並公布「議顏」堂排行榜。

顏寬恒公布的「議顏」堂排行榜，統計這一個多月以來，遭該節目攻擊的天數。第一名為《台灣最前線》37天，第二名則是《辣新聞152》30天、第三名《台灣向前行》25天，接著依序為《新台灣加油》、《前進新台灣》、《鄭知道了》、《突發奇想》。顏寬恒也笑說，「第一名讓大家意外，不是周玉蔻」。

顏寬恒公布台灣「議顏」堂排行榜。（圖／中時新聞網直播畫面）

綜觀這些節目內容，顏寬恒說有些很離譜的標題，光是標題就有17頁、1萬多字，更不用說其他內容，包括顏家拆除違建只鑿六個洞、顏寬恒買公保地，且先前已澄清過，公保地是弟弟買的，但也概括承受，該拆就拆；其他還有台中電廠遭踢爆工程給顏家、顏家圈地漲20倍，這部分也已提出說明，99年買地，102年就賣掉，土地重劃是103年才開始進行。

針對這些爆料，顏寬恒質疑，有沒有經過事實查證，澄清後有沒有更正、道歉或下架？他認為媒體嚴重失衡，7個政論節目連續一個多月、每天1個小時，加起來就超過5~7個小時，用這樣明顯違反比例原則的抹黑、造謠，且未經事實查證，就像當年NCC以播報特地政治人物比例過高，對某個電視台祭出多項裁罰，甚至要求一個月內撤換媒體高管，但相較於自己這一個多月的遭遇，竟用如此大的比重，用7個政論節目加上媒體報導抹黑，難道沒有超過標準嗎？

顏寬恒也說，第一時間不查證，隔天透過新聞報導詢問當事人，當事人回應後再拿到節目上討論、二次傷害，如此製作新聞，第一不查證、第二未證實、第三澄清過後未下架，這樣子草草帶過，想問NCC睡著了嗎？顏寬恒也呼籲，不要雙標，並問NCC主委陳耀祥是否要介入調查？還是要像蔡英文總統所說的，要拍桌才聽得見。

顏寬恒並提到，針對最近這一個多月來，所有在政論節目上憑空捏造的爆料者，應該為自己的言行負責，他也強調，查證後會對相關所有人採取法律措施。