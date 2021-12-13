台中一名廖姓美女設計，與同是廖姓的已婚富商男友交往6年，廖男在2013年2月14日情人節，為了證明想與廖女共度終身，「口頭答應」要贈送一棟價值2000萬元的台中市七期房屋給廖女，每月還會付給10萬元生活費，同年3月2人還到印尼峇里島舉行結婚儀式，廖男後來房子買了，卻登記在自己名下，廖女住了4年後被要求搬出，氣得一狀告上法院，法官審理後認為，兩人發展婚外情，實屬侵害廖妻配偶權的「不道德行為」，難主張贈與契約是廖男為履行道德上義務，最終判定廖女敗訴，全案可上訴。

據「ETtoday新聞雲」報導，廖女原是醫師，執業多年後赴義大利留學，返台後轉任時尚設計師，2012年透過律師友人介紹，認識已婚的廖姓富商，兩人陷入熱戀，廖男在2013年2月14日的情人節為了證明想與廖女共度一生，口頭表明要贈送一棟價值2000萬元的台中市七期房屋，2人同年3月底赴印尼峇里島結婚。

廖女表示，因為自己罹患惡性軟骨肉瘤，2014年3月開始接受治療及手術，直到2019年5月才脫離復發危險期，期間，廖男在台中市西屯區購買一棟2210萬元的房屋，因為她當時還處於危險期，2人於是同意將這棟房屋登記在廖男名下，她則在同年11月入住，房屋鑰匙、房屋所有權狀則由她保管，一住就4年。

廖女說，廖男去年因為疫情事業受到影響，決定將房子賣出，今年3月卻收到存證信函，要求她5天內必須搬離，便依《民法》第408條第2項規定「若是為了履行道德上義務，贈與人不得隨時撤銷贈與」，主張廖男不可以隨意撤銷贈與，要求廖男必須履行當年的贈與契約或支付當初的購屋價2210萬元。

但廖男反駁表示，自己和廖女2013年開始交往，從來沒有隱瞞自已已婚身分，2人也確曾到峇里島度假，但沒有辦理結婚儀式，當時只是看到飯店的婚宴場所，一時興起嬉鬧心態拍照。此外，2人2014年底分手，後來連繫廖女，主要是當時想替母親買一間房子，才跟找她一起看房，買房後，由廖女承攬裝潢設計工程，當時因為剛好要出國，就將鑰匙交給廖女保管，沒想到房子因此被占據了4年。廖男還說，自己不可能送一棟2210萬元的房子給廖女，且如果真的要贈送，為何一開始不直接用她的名義購屋，且始終沒過戶。

台中地院審理時認為，廖女無法提出廖男2013年口頭提出的房屋贈與證明，且廖男的購屋時間是2017年，跟廖女所言的口頭契約成立時間相隔4年，此外，兩人發展婚外情，實屬侵害廖妻配偶權的「不道德行為」，難主張贈與契約是男方為履行道德上義務，最終判定廖女敗訴，全案可上訴。