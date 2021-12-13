信用卡背面的簽名欄不可不簽名！有網友詢問，在信用卡簽名欄簽名的用意為何，引起熱烈討論，有內行人表示，信用卡合約即註明持卡人必須簽名，商家可以拒刷未簽名的卡片，同時若出現盜刷的狀況，持卡人可能無法拿回損失。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，拿到信用卡後並沒有簽名，主要是擔心如果不幸弄丟，有心人士反而很容易模仿字跡，「因此好奇大家都會簽名嗎？簽名的用意又是什麼呢？」

文章引起熱烈討論，許多人直言，信用卡規定限本人使用，且合約就已先附註要在卡片背面簽名，如果被盜刷的卡片沒有簽名，很難證明不是你刷的，可能就要自己負擔損失，「沒簽名店家不應該讓你刷的哦，刷沒簽名卡的店員我只能說，心臟夠大顆」、「簽名的重點是筆跡！是要親簽！在國外不簽會被拒刷」、「如果不簽名，卡片盜刷，銀行可以不認帳。」

根據財團法人聯合信用卡處理中心的資料顯示，為了避免簽名被模仿，拒絕在信用卡後方簽名的做法是錯的，「當簽名欄留下空白時，盜用者可以簽上任何形式的簽名，商家只會核對信用卡背面的簽名和簽帳單上的簽名是否相符，所以冒用盜刷反而變的容易；商家並不會知道真正持卡人的簽名樣式。」

此外，聯合信用卡處理中心也提醒簽名欄若有塗改，商家可以不接受這張信用卡刷卡消費，有些銀行會在信用卡上註記「若無簽名即無效」的字樣。

不僅如此，有內行人提及，有些台灣店家會在刷卡提醒持卡補簽名，但在國外即使補簽還是有很高機率遭到退刷，所以拿到信用卡後一定要記得先簽名。

包括台新、中信及國泰等多家銀行的信用卡約定條款都有註明，特約商店得拒絕接受持卡人使用信用卡交易，簽名欄為空白者就是其中一項，而持卡人若違反此規定，且發卡機構能證明已盡善良管理人之注意義務者，持卡人需要負擔損失。