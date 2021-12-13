北埔鄉農會21日一連3天舉辦東方美人茶（膨風茶）冬茶評鑑比賽，工作人員進行收茶情形。（羅浚濱攝）

新竹縣北埔和峨眉2鄉產製的東方美人茶（膨風茶），北埔鄉農會今年舉辦冬茶評鑑將在21日展開到23日決選，報名參賽點數有525點比去年還多，茶農說冬茶產量原就比夏茶少，今年入秋後的氣候適宜，茶菁都很不錯，如在評鑑得獎那就真的成為「茶金」！

東方美人茶（膨風茶）夏茶評鑑比賽，往年都在7月舉辦，今年受到疫情影響，差一點辦不成，讓茶農們非常著急，經縣府及峨眉鄉農會與茶改場協調後取消初評，農會並採用直播方式避免群聚，8月中旬才完成比賽，特等獎1斤賣到66萬元，得主至少有660萬元進帳。

「東方美人茶不管夏茶還是冬茶，只要評鑑得獎都成茶金！」從警界退休轉行作茶當茶商的楊龍和說，今年夏茶頭等獎1斤要6萬4千元，三花1萬2，二花6千5，1花4千8，冬茶得獎茶的行情是夏茶的9折，讓茶農們更加有心去經營茶園。

楊龍和並說，東方美人茶的夏茶是正季，產量原本就多，茶葉成長期被小綠葉蟬叮咬的著涎率高，製成的茶葉香氣足，茶湯喝起來有果香味，冬茶產量則是夏茶的一半，因氣候關係小綠葉蟬著涎率不會太高，產製的茶葉滋味濃郁，但香氣和熟果味則稍有不足。

北埔農會總幹事莊烘岡說，今年入秋後，九降風比往年來的慢，各茶園的產量比去年好一點，評鑑賽日前已完成收茶，參賽點數有525點，每點11斤6兩，農會保證收購1斤，6兩是評鑑用，茶農則拿回10斤，21日做初評，22日複評，入等茶葉則在23日決選，去年冬茶特等1斤賣到38萬元，今年有可能再創新高！