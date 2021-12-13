南韓很快將推出一測試計畫，利用人工智慧(AI)、臉部辨識技術和上萬台監視攝影機來追蹤新冠病毒感染者的行動。

位於首爾和外港仁川市之間的富川市(Bucheon)為人口稠密的城市，一名官員說，國家出資的先導計畫將在明年一月於該市推出。

系統將利用AI和臉部辨識技術分析1萬0820台監視器收集到的視訊，並追蹤感染者行動、與他們有密切接觸的人，以及他們是否戴口罩。人們已經開始擔心該技術是否侵犯隱私。

根據美國哥倫比亞法學院一份報告指出，中國、俄羅斯、印度、波瀾、日本以及美國幾個州政府已經推出或試圖利用臉部辨識來追蹤新冠患者。

該南韓計畫主要想克服一件事，即新冠追蹤小組在追蹤病患時嚴重依賴患者的口述證詞，但他們總是不如實情地陳述自己行蹤。

富川市的系統可以在5~10分鐘內追蹤10多人，縮短了人工追蹤時間，人工總需要約一個多小時才能追蹤到一個人。目前南韓仍然依賴大量的傳染病學調查人員，他們往往需要24小時輪班，瘋狂地追蹤和接觸潛在的新冠病毒感染者。