盧男所駕駛的小轎車因猛力衝擊車上安全氣囊爆開。（圖／李文正翻攝）

北市建國高架、辛亥路地下道，9日凌晨12點43分發生一起死亡車禍，22歲盧姓駕駛駕駛白色小轎車，疑似車速過快轉彎失控，先擦撞左側護欄，再撞擊右側牆壁後停止，駕駛頭部重創當場沒有呼吸，經送醫急救1小時，仍宣告不治，警方發現駕駛安全帶底座插著假扣環，研判駕駛沒繫安全帶，才會造成頭部受傷嚴重。

22歲盧男子與另外2名友人在林森北路吃完拉麵，3人同車預計返回新店住處，車輛從建國高架行經辛亥路地下道，出隧道後要往水源快速道路，行經彎道處，疑因車速過快，從外側偏移到內側仍無法過彎，擦撞中間分隔護欄再彈至右側牆壁，整輛車卡在邊坡，正、副駕駛的安全氣囊爆開，盧男因此頭部重創。

警方到場發現駕駛的安全帶底座插著假扣環，是駕駛為了消除警示音，初判沒有繫上安全帶，事故瞬間，整個人撞擊氣囊頭部受重傷，盧當場沒有呼吸心跳，經送醫救治，1點54分宣告不治，車上27歲、21歲友人受有輕傷，並無大礙。