去年起蒜價飆漲，徐姓男子在去年11月間向張姓男子宣稱有門路可以低買、高賣賺差價，收投資款12萬5千元後，出貨一再推延後即失聯；徐男今年1月間生病住院，還故技重施向同病房的馮姓病患及家屬遊說投資，再騙走40萬元投資款。徐男否認詐欺，辯稱他也是受害人，台中地檢署依詐欺罪將他起訴。

去年起國際及台灣蒜價飆漲，徐男認為有機可乘，去年11月間透過Line通訊軟體遊說張姓網友合資投資蒜頭，宣稱他有門路可以較低價格買入、高價賣出，大賺差價，張男見蒜價高居不下，信以為真，多次交付現金及匯款共投資12萬5千元，但徐男自11月底就失聯了。

徐男在今年1月20日因病到台中榮總住院治療，以醫療費昂貴，再遊說同病房的馮姓病患投資蒜頭，他向馮男及馮妻宣稱蒜價飆漲正好可大賺一筆。馮姓夫妻信以為真，交給徐男40萬元現金，出貨時間一再推延，徐男辯稱，過年期間無法出貨，還要求加碼投資，遭拒絕後即避不見面。

案經2名被害人報警，徐男到案坦承收了投資款項、未給利潤，但辯稱，他也是受騙的被害人，也無法提供買賣等單據，台中地檢署依詐欺取財罪嫌起訴徐男。