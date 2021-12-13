指揮官陳時中曾透露，若疫情狀況穩定，有望在春節專案後降級。發言人莊人祥說，春節專案後為優先考慮開放短期商務客來台；若疫情警戒降為一級，仍會維持防疫新生活運動及實聯制，並且鬆綁在重要場合戴口罩。醫療應變組副組長羅一鈞補充，邊境解封也會在考量範圍，盼民眾協助提升疫苗覆蓋率，才能加速鬆綁措施。

陳時中13日上午在社會福利及衛生環境委員會前受訪表示，若疫情狀況不變有望在春節後降級。莊人祥指出，春節專案期間，有台商返台檢疫等量能需求，此時不可能降級，後續會看本土疫情狀況做後續規劃。雖然降級與開放商務客有不同的考量，但春節專案後也會優先考慮開放商務客來台。

若是疫情警戒降為一級，目前研擬的鬆綁方向為，維持防疫新生活運動、重要場合戴口罩、實聯制，以及邊境解封。羅一鈞說，降級與我國第一劑及第二劑的疫苗覆蓋率有很大的關係，確保國內群體免疫力夠強，才能面對國際變異株入侵時，不會對社區疫情產生太大的威脅、衝擊醫療量能。

至於郵輪復航規劃，莊人祥指出，已跟郵輪業者及相關部會討論，指揮中心希望遊客在登船前提供陰性檢驗報告，下船前也要自費做PCR採檢，檢驗陰性後才能返回社區，此外工作人員跟旅客都必須接種兩劑疫苗且滿14天，要等到一月後才更夠符合規定。

此外，12歲以下兒童陪病需求有望放寬，羅一鈞透露，目前陪病規定限制一人，已經針對12歲以下兒童跟特殊需要個案，研擬多開放一個陪病名額來應付特殊的醫療需求。