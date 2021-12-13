大同公司在市場派拿下經營權後仍頻傳人事地震，上周盛傳現任董座盧明光、總經理何春盛將在12月20日公司董事會後將辭職，本周一(13日) 下午舉行記者說明會，盧明光卸任，何春盛也宣布請辭，尚志資產董事長王光祥預計21日接任董座職位。

大同公司去年經營權轉由市場派後，先是林文淵接任董座職位，但做了僅50天就遭撤換，後來推選有併購大王之稱的中美晶前董座盧明光接任職位，總經理也從湯政仁換成鍾依文，再到現在的何春盛。明光精熟會計實務，投資眼光精準，今年第2季和第3季，大同已經轉虧為盈，以事實證明盧明光主導的新經營團隊在公司治理的成效卓著。

大同今突然宣布召開下午記者會，並在記者會上由任職約1年的盧明光宣布將卸任，並表示21日董事會上將選出新的經營團隊，市場預計由大股東三圓建設董座王光祥接手新董座。市場傳聞指出，王光祥等人希望藉由盧明光團隊在電動車、太陽能設備、土地開發等議題多加著墨，疑似與盧明光經營理念不大相同，最終才在盧明光執政1年後，改由王光祥親征大同董座職位。

盧明光表示，並沒有反對活化資產，只是他與何春盛比較熟悉產業。王光祥則是指出，大同已經有將近20年沒有發出股利，他表示要以經營三圓建設的經驗，讓大同公司實現發股利的目標。