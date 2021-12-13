半導體景氣在2021年進入一波史無前例的上升週期，主要原因就是疫情和美中關係緊張兩大事件的催化，惟產業波段週期不可能永遠處在高峰，產業總是有高有低，日系外資警示，半導體在2022年「可能是一個強勁的開端，但卻更可能是一個軟結局」!

日系外資表示，半導體個股在過去兩個月中普遍因為盈利增長帶動股價走漲，預計由於價格上漲和明年第一季的反季節性表現，這種動能將延續到2022年初。8、9月華爾街一度有市場訂單減少的悲觀情緒，但其實這並不會阻止晶圓或是晶片價格上漲，事實證明，半導體供應鏈在第三季、甚至第四季盈利都持續強勁，且該強勁動能將一路延續到明年第一季。

日系外資表示，晶圓代工價格自今年3月起一路向上喊漲，且該上漲趨勢會一路延伸到明年第一季，最近，更注意到一些代工廠已經開始為明年第二季更高的價格進行談判，這表明儘管價格上漲，但代工訂單仍遠高於供應量有一段不小的差距，且除了價格上漲之外，許多Fabless(無晶圓廠模式公司)也均釋出明年首季可望一反常態上演淡季不淡，這也可做為另一項觀測指標。例如聯發科10月法說中釋出的訊息相當正向，其強勁動能將一路到明年首季，第四季營收更也機會超越財測，儘管面臨大陸智慧機需求放緩的聲音，以及晶圓產能緊張的問題。日系外資更相信該反季節性發展，不僅是套用在聯發科上成立，包括瑞昱(2379)、聯詠(3034)、群聯(8299)等亦是如此。

日系外資表示，回顧2021年，半導體產業處於一個史無前例的上升週期，展望2022年，「可能是一個強勁的開端，但卻更可能是一個軟結局」，2020年12月開始，因為疫情和美中關係緊張兩大事件的帶動，推動整體高科技需求，進入一個史無前例的循環，這兩個因素不僅改變了供應鏈與庫存，美中緊張關係更將全球半導體市場劃分為大陸和世界其他地區兩塊，這些因素一直在發揮作用到 2021年，推動半導體的持續收益上漲。

回顧2021年Fabless(無晶圓廠模式公司)、即所謂的IC設計，檔檔營運登高，也創造出最多檔台股千金的族群，更是囊括台股股王、股后等寶座，即矽力-KY(6415)、信驊(5274)，其餘千金名單還有力旺、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、聯發科(2454)也多次叩關千金位置。