半導體景氣在2021年進入一波史無前例的上升週期，惟產業波段週期不可能永遠處在高峰，日系外資警示，半導體在2022年「可能是一個強勁的開端，但卻更可能是一個軟結局」，另外，也出具6大佐證點出當下和一年前2020年年底相比，已經悄悄有所不同，只是究竟明年的反轉點是軟著陸、還是硬著陸，關鍵則又看晶圓供應、終端需求等。

日系外資現在觀察到，將目前和一年前2020年年底相比，已經出現6大不同之處。

首先，庫存天數增加，Fabless(無晶圓廠模式公司)的庫存在過去一年中，每個季度都在持續增長，庫存天數從一年前大約60天的低谷上升到現在大約75天，但仍然低於以往約80天以上平均水準，不僅如此，下游庫存也堆積如山，主要是因為零組件供應不匹配所致，就是所謂的長短料。

第二，國際間疫苗自2021年夏季開始陸續施打，這導致約有一半的人們恢復正常，僅一半為隔離狀態，混合工作模式是新的規範。

第三，在華為加入美國實體名單之後，將旗下榮耀分割，華為競爭對手搶占華為市場份額，並期望從而建立更多的晶片庫存。

第四，美國對中芯國際的限制正在持續，並且將是2022年一個重要的關鍵因素，但目前還沒有成為最壞的情況，即運營關閉，雖然中芯國際在採購28奈米及以下設備仍有困難，惟中芯本身對於現在對業務連續仍很有信心。

第五，就是眾多的晶圓廠均在2021年年初宣布積極擴產，提出更高的資本支出，預計應該會轉化為2022年末的更多晶圓供應。

第六，由於所預估的盈利增長的規模已經超過了股價、全年業績，故換句話說，估值從2021年第一季開始下調，導致該產業全年股價區間波動。

日系外資表示，綜觀前五個因素，均先釋出2022年第一季後基本面的周期風險不斷增加，儘管傾向於預期週期高峰會落在明年上半年，但仍不確定是否會出現軟著陸(中等訂單修訂、仍具有彈性定價)或硬著陸(嚴重的訂單更正)，這受制於最終需求，以及供應鏈持有更多的庫存，也就是說，當2023年新的代工產能到位時，風險應該會開始上升。

至於目前半導體產業究竟處在何種位置，日系外資表示，目前上游(無晶圓廠模式公司、IDM和經銷商)庫存正在上漲，但仍處於歷史範圍內，下游則組件供應不匹配(長短料)問題進一步上升，目前仍然期待Fabless(無晶圓廠模式公司)庫存在明年可以持續上升，而庫存和終端需求將是持續性是關鍵，在2022年下半年將持續關注。

日系外資表示，今年第三季整個科技供應鏈的庫存繼續上升，但在上游Fabless(無晶圓廠模式公司)、IDM 和分銷商仍在歷史範圍內，下游ODM、OEM庫存也進一步增加，但許多廠商們仍然飽受長短料的困擾，只是，我們更關心的是庫存會在2022年的哪個時間點突破記錄水平。終端需求方面，觀察到之前相對疲軟的低端電視和低端NB、尤其是chromebook，現在似乎趨於穩定，高端5G手機依然疲軟，但是在很大程度上緩解了代工產能供應。