據外媒日前報導，在美國時間10日的民主峰會上，行政院政務委員唐鳳簡報上出現的地圖讓美國官員「驚慌失措」，因此卡掉他的視訊畫面，只剩下聲音和「台灣數位部長唐鳳」的字卡。對此，資深媒體人趙少康直言，難怪他覺得很奇怪，為什麼唐鳳參加峰會要預錄影片，原來美國是怕台灣逮住機會亂講話。

趙少康今（13日）在其主持的網路政論節目「鄉民來衝康」上表示，自己就覺得很奇怪，唐鳳參加民主峰會，一個三分鐘的聲明為何還要預錄？顯然美國就是要檢查台灣講什麼，怕台灣亂講話，「這很沒有意思，請我們去，還搞這手有啥意思」；同台的資深媒體人黃暐瀚認為，美國舉辦的民主峰會，連唐鳳秀一個圖都被視為不能接受，這還叫民主峰會？美國應要給台灣一個交代。

路透社報導，10日美國民主峰會上，唐鳳簡報上出現的地圖讓美國官員「驚慌失措」，因此卡掉他的視訊畫面。（圖／擷取自美國The Summit for Democracy直播影片）

唐鳳於美國時間10日出席美總統拜登舉辦的民主線上峰會，除以預錄影片方式發表國家聲明（national statement）外，也分享台灣如何對抗數位威權主義，據路透社12日引述消息人士報導，唐鳳在對抗數位威權主義的環節上，在簡報中使用的地圖是南非非政府人權組織CIVICUS所製做的地圖，以不同顏色分級標示全球各地對人權的開放程度，亞洲地區只有台灣被標示為綠色的「開放」，而大陸則被劃分為紅色的「封閉」，導致白宮要求將唐鳳的視訊畫面卡掉，只留下聲音。

據路透社報導，唐鳳簡報上出現的地圖讓美國官員「驚慌失措」，因此卡掉他的視訊畫面，只剩下聲音和「台灣數位部長唐鳳」的字卡。（圖／擷取自美國The Summit for Democracy直播影片）

消息人士透露，這張地圖出現時馬上引起美國官員之間的郵件騷動，美國國家安全會議（National Security Council，NSC）「憤怒地」聯繫國務院，「擔心地圖似乎將台灣呈現為一個獨特國家」。對此，美方回應，白宮從未下令切斷唐鳳的畫面，指稱報導「不正確」；外交部也回應，台美已經針對這個技術問題進行過充分溝通。