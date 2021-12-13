新手媽媽王思佳亮麗出席活動。黃世麒攝

江宏傑、王思佳今出席母嬰品牌活動並擔任頒獎人，江宏傑與福原愛離婚5個月，兩人承諾共同撫養孩子，目前女兒Aila醬和兒子小小傑皆留在台灣，由他一打二照顧，問小朋友若想找媽媽怎麼辦？他說都還是會靠視訊維繫親情。

現在福原愛多在大陸工作，與小孩分隔兩地，江宏傑透露，福原愛會主動要求開視訊，自己也不忌諱跟小孩同框一起視訊，希望讓小孩仍能保持好的親子關係，至於安排小孩跟媽媽碰面，因為疫情等因素，還沒有討論到安排見面這題。江宏傑現在已算是熟手奶爸，一打二沒問題，稱已熬過最累的時候，形容小朋友現在能夠表達自己的情緒，比較不辛苦了，怕是小孩子有事放在心上不說。

前陣子Aila醬學校舉辦運動會，星爸江宏傑也參加，他說自己重要時刻都會陪在小孩身邊，包括運動會，但沒想到去了才發現家長也是要參加跑步比賽的，女兒還對他說：「爸爸要跑第1名喔。」讓他壓力瞬間爆棚。

另江宏傑參與的實境綜藝節目《全明星運動會》近期播到分隊進度，身為紅隊領隊，江宏傑自認紅隊戰力強，雖然有些預測會入隊的明星有變卦，但也收攏不少星二代選手，與星二代互動也沒有壓力。

另1位嘉賓王思佳，她的女兒「小王美」4個月大，自己還算是新手媽媽，不過她認為自己很懂孩子，母女算是有默契，但女兒4個月了開始吃副食品，怎麼挑、怎麼選對媽媽又是新的挑戰。