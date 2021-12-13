網紅鄧佳華日前轉戰成人界，好不容易找到願意合作的F罩杯女優孟若羽，女方卻不堪外界壓力辭演，換170cm長腿女優苡若上陣，引來外界質疑孟若羽只想蹭熱度，好奇片商為何不提告，對此負責拍攝的導演圤智雨親自回應。

孟若羽因答應跟鄧佳華拍謎片獲得更多關注，IG粉絲從幾千人暴增至1.7萬，卻在拍攝倒數臨陣脫逃，被情色教主雪碧、網紅游否希開酸想炒新聞話題，圤智雨今（13日）凌晨在臉書回應此事，先諷刺游否希搏到版面，接著解答對方的問題：「沒錯呀，普通來講要簽約呀，這誰都知道，但是，現在是拍AV不是拍電影或是廣告業配耶，你覺得拿著合約上法院去告，是要告啥？告女主不腳開開嗎？這你拍那麼多年，不知道嗎？難道要跟孟若羽說，你不當女優我們就告妳喔，請問這種事有在強迫的嗎？」

圤智雨繼續酸：「還是說你底下的藝人如果有女優的話，你是可以強迫的？你來告訴我一下，教教我，拜託，我可能經驗太少了，高手」最後補槍游否希說話前要動腦。

孟若羽稍早之前也透過IG無奈地回應辭演一事，「普遍當女優是不會有這種特殊關注的，不管是雪碧或是游否希或是連董事長，這些名人的關注都能左右很多的情緒，而av圈也真的跟圤導演講的一樣，沒有在強迫女生…多數時都是依照女優意願來拍攝，不能說我這樣的決定多好多棒，因為你們不是當事人…」她反問大家若遇到親友不支持會如何站邊，希望能將心比心，且自己不是拍片時搞消失的女優，也有幫忙找替代人選，但不管怎麼做都有人有意見。