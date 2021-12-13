被美國列入投資黑名單的大陸人工智慧初創公司商湯科技今（13）日在港交所公告，將撤回其7.67億美元的香港首次公開發行（IPO），並更新其招股說明書。該公司表示，仍致力儘快完成全球發售及上市，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

據第一財經報導，商湯科技公告稱，2021年12月10日，美國財政部將商湯集團有限公司列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」。為保障公司有意投資者的利益並幫助考慮最新事態發展對其投資決定的潛在影響，公司作出推遲全球發售及上市公告。

公告指出，董事會宣布，全球發售及上市將會延遲，且公司預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，將載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。該公司仍致力儘快完成全球發售及上市。所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

對於美國財政部將商湯加入所謂「中國軍工複合體企業」清單。商湯科技於12月11日發布聲明稱，對這一決定與相關指控表示強烈反對。「我們認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對我公司根本性的誤解。科技發展不應該受到地緣政治的影響。」此前公告顯示，商湯預計將於12月17日上市。

商湯科技董事長徐立12日在「2021鳳凰網財經峰會」上發表主旨演講時就此事進行回應，他說：「」前兩天半夜時候，商湯突然被放進美國的涉軍清單，禁止所有的美資投資人投資商湯，在我們上市前夕（宣布這個消息），所以我覺得這個舉動也使得這個清單變得更加名不副實。」

商湯科技稱，在各個方面嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。此外，商湯倫理委員會吸納內外部專家成員，制定並監督實施嚴格的人工智慧技術使用的倫理標準，讓人工智慧技術能獲得恰當的應用。同時，商湯廣泛同第三方機構與國際組織合作，制定了一系列人工智慧可持續發展倫理治理原則，以負責任的態度推動人工智慧技術可持續發展。