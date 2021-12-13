台北國際馬拉松大賽19日登場，馬拉松還沒開跑但詐騙卻先起跑，傳出有不少參賽者受騙，北市議員李柏毅13日不但痛批北市體育局長李再立怠忽職守，還揭露李即將借調期滿，為了續任而蠅營狗苟，不但自上簽呈與市長柯文哲同進退，還四處拜託議員為其美言。

台北馬拉松在開跑前，傳出參賽者遭詐騙，北市警大同分局就接獲20多件報案，民眾財損上百萬。

李柏毅今指出，體育局重施推搪故伎，表示選手檔案在路跑協會手上，所以案情並不清楚，他說，體育局是北市體育發展主政機關，不論是全運會鐵人三項報名烏龍或台北馬拉松賽選手資料外洩，體育局都責無旁貸，如果什麼事都推給協會，要體育局幹嘛。

他表示，從未指望李再立能有南陽諸葛廬、西蜀子雲亭的風骨，但發生如此嚴重的事，李再立仍能毫無慚色笑罵由人、好官自為、戀棧不去，繼續用荒謬、空洞的推搪大法藐視議會、唬弄市民，豈非柯文哲縱容所致。

李柏毅說，柯文哲法定任期到明年12月25日，李再立卻已借調期滿，此刻簽請與市長同進退，根本不是風骨，而是恬不知恥、戀棧官位，他認為李再立已極不適任，應立即解職，最低限度也應於借調期滿後解職，不得續任，北市政風處應徹查選手資料外洩事件責任歸屬，並向柯文哲提報。

對此，體育局回應，路跑協會在事發當日報案，協請刑事警察局預防科積極偵查中，截至目前計有39件通報案件。路跑協會已保全報名系統管理人電腦及主機廠商系統紀錄進行資安檢測分析，重建布署及獨立控管跑者個資及報名系統，強化防火牆及異常行為偵測。