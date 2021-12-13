影星周迅演技精湛，不只是第一位集滿金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，周迅一出道還以空靈氣息和一張精緻五官打開知名度，而自從周迅在17歲出道、登上大銀幕，到現在已整整30年了，周迅的外貌也屢次引發討論，而周迅近日登上陸綜《朗讀者》時，她也大方談年齡焦慮，並大方認了自己已衰老。

周迅1991年、年僅17歲就以電影《古墓荒齋》進入演藝圈，周迅並以空靈氣息和一張精緻五官，讓她有「落入凡間的精靈」的美名，而今年是周迅出道滿30年，隨著周迅步入熟齡，她的外貌也屢次引發討論，周迅近日登上陸綜《朗讀者》時，她也大方談衰老、年齡焦慮，並坦言一開始其實很難過，周迅指著自己臉頰說：「你真的看見自己，咦，這兒怎麼掉下來，要不要去搞一下」，周迅表示，自己經過焦慮後「然後你慢慢地接受，然後…慢慢的去你的，就這樣吧」，女神率性回應逗樂全場。

也因為周迅少女形象鮮明，也讓她到中年轉型時遇到困難，周迅則認為，如果自己還想當演員，那她就要認清事實「我就是老了，我要開始演新角色，沒辦法回到太平公主、李米，我只能往前走」。談到出道30年，周迅回顧自己曾飾演的角色，她也感性說：「他們好像實實在在出現在你的生命裡，但一切又好像沒有發生過」。