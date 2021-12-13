體現耶誕節「感恩」及「給予」的意涵，台北君品酒店即日起至12月26日推出一泊二食「聖誕限定版-貴族宅饗宴」住房專案，每晚5380元起，入住可於房內享用「聖誕宅饗宴雙人分享餐」，並邀請大小朋友至最有氣氛的打卡專區「聖誕角落」與耶誕老公公合影同樂，現場結合「圓夢計畫-許願樹禮物募集」與耶誕樂捐活動，以實際行動將愛傳達給台東縣紅葉國小以及台灣脊柱裂守護協會，在溫馨平安的節日裡，感受付出與感恩的意義。

君品酒店「一泊二食聖誕宅饗宴」住房專案每晚5380 元起，每逢五、六、日入住還可進入充滿魔幻和童趣的「聖誕老公公的工作坊」體驗「沉浸式迎賓服務」，並可於房內享用「聖誕宅饗宴雙人分享餐」，包含威靈頓牛排一客、加拿大水煮活龍蝦兩隻、焗烤生蠔六顆、雙人份聖誕田園沙拉、巧達濃湯、聖誕樹幹蛋糕及翌日早餐兩客，再享聖誕樹造型迎賓甜點。另外凡於12／18（六）~12／26（日）入住專案賓客每日15：30~17：00還可至六樓大廳充滿赤松和肉桂香氣的「聖誕角落」與耶誕老公公合影同樂，滿足大小朋友對耶誕老公公的期待，並可獲贈合照紀念卡一張，也誠摯邀請入住的小朋友們12／10（五）起至12／26（日）每逢五六日17：00~17：30參加「聖誕老公公說故事」活動，聆聽耶誕節的由來。

君品酒店已於11／16舉辦點燈儀式，除了點亮了金色浪漫的燈光，現場更邀請台東縣紅葉國小的校長、教練及學生，用族語的隊呼拉開「黃金聖誕季」序幕，正式啟動「圓夢計畫-許願樹禮物募集」行動，邀請紅葉國小小朋友們寫下他們內心的耶誕願望，即日起至12／19（五）貴賓可自由認領許願卡上的禮物，圓滿孩子們的小心願並學習愛與感謝他們讓「紅葉少棒」這份努力不懈的精神傳承並延續。

另外，即日起至12／26（日）亦有「聖誕樂捐」活動，自由捐獻給台灣脊柱裂守護協會，讓先天脊柱骨成形不全，而產生多種神經障礙與併發症的病友們能獲得實質上的幫助，現場將準備紅色小信封，讓蒞臨的小朋友們將10元銅板放入信封內並投入一旁可愛的小郵筒，鼓勵孩子們在享受幸福的時刻也能懂得付出關懷，傳遞耶誕節的幸福到各個角落。

君品飯店藝術導覽在12月也特別推出「聖誕限定版」，除了解君品充滿歷史底蘊的設計概念之外，也與客人分享耐人尋味的耶誕歷史故事，從耶誕樹的由來，耶誕老人的身世，搭配來自義大利純手工的「耶穌誕生的場景」，讓客人們體驗累積融合不同文化的傳統，顏色，感動的耶誕故事。2021雖不能出國，但在充滿歐洲城堡氣息的君品酒店，透過「君品黃金聖誕季」一系列的活動，在台北後火車站呈現耶誕節真正的感動和精神。