高市議員邱于軒直說，沒有人反對公廣來高雄，但高雄市政府會獲得什麼，必須講清楚。（柯宗緯翻攝）

高雄市爭取公廣集團南部台落腳高雄，將在市圖總館小劇場打造千萬等級豪華攝影棚，作為公廣集團南部製作中心。高雄市議會今（13）日審議文化局「影視音服務暨體驗設備建置計畫」墊付案，議員關心未來維管、人才培育、市民權益等問題，但計畫說不清楚又不完備，因此遭擱置擇日再審。

該「影視音服務暨體驗設備建置計畫」，經費合計6257萬元，中央補助款4380萬、市府配合款1877萬，因110年公務預算未及編列，擬先墊付執行案，今送到議會審議。

高市文化局長王文翠表示，該計畫主要是建置標準攝影棚，作為公廣集團南部製作中心，地點在總圖的地下室小劇場，未來設備財產權歸市府，每年以180萬元的場租租給公廣集團。

王文翠補充，為因應5G產業進駐高雄，該計畫也將改善圖書館現有視聽設備，高流多功能音樂教室做為人才培育的空間設置，以及明年底將完成的「內惟藝術中心」相關軟體建置。

高市議員邱于軒直說，沒有人反對公廣來高雄，但高雄市政府會獲得什麼，必須講清楚，包括未來影視器材維管、南部人才培育 、市民團體權益等細節規畫，應再完善提出具體內容，因此先提出擱置。高市議員李雅靜也認同附議。

高市議員林于凱認為，樂見公廣集團南部中心落腳高雄，但該計畫不見完善育成計畫，未來如何培養南部影音人才，讓相關學系學生留在高雄就業，不再只能北漂，市府與公廣集團的權利義務關係必須說清楚，這才是未來議會要監督的重點。

高市議員邱俊憲指出，未來攝影棚相關器材設備歸市府所有，他個人支持這筆預算，但呼籲市府必須更清楚表達，別讓議會誤會，另也提醒總圖小劇場改為專業攝影棚後，是否排擠藝文團體、民眾權益。王文翠答詢時指出，仍有圖書館、駁二等空間可以移挪調配。