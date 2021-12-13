白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，隨著致命的新冠狀病毒持續變異和傳播，接種疫苖加強針是「最佳照護」，但對於完整接種疫苗的定義，美國政府目前仍維持不變。

佛奇在接受媒體訪問時表示，目前接種兩劑輝瑞/BioNTech、兩劑莫德納或一劑嬌生疫苗即視為完整接種。衛生官員會繼續評估這個定義是否需要改變。

佛奇表示：「如果您看一下數據就會更加明白，您想獲得最佳的防護力，真的應該要接種加強針。這是最理想的照護。」

此時正值Omicron新冠變種病毒的確診數正持續增加。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基上周五在記者會上表示，到目前為止，美國已有25個州檢出這個變異株。官員們認為這個數字會繼續升高。

雖然現在判斷Omicron變種病毒的影響仍為時過早，但初步數據顯示感染者都是輕症。儘管如此，世界衛生組織新冠病毒技術小組負責人Maria Van Kerkhove在記者會上表示，年齡較大、未接種疫苗，或本身有基礎疾病的脆弱族群，患染疫後發展為重症的風險將高出許多。