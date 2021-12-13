在華爾街股市彈高的順風下，日股周一收漲。重量級科技股領漲，投資人似乎對經濟復甦有信心。

周一日經225指數收漲202.72點或0.71%，為28640.49點，為近3個交易日來首次上升。東證一部指數漲2.65點或0.13%，為1978.13點。

儘管CPI強勁的走勢，強化了聯準會收緊貨幣政策的理由，但華爾街的標普指數上周五仍創歷史新高，三大指數也揚升。

投資人似乎相信，市場能承受本周一系列的央行會議帶來的影響，包括美國提早結束政策刺激。市場認為，諸多定價已經反應了未來政策走勢，一些分析師還認為，物價上漲的供應鏈問題可能已有所緩解。

歐洲央行、日本央行、英國央行都在本周開會，它們都朝向政策正常化的道路走，儘管速度往往是緩慢。

東京威力科創和愛德萬測試分別漲1.37%和2.37%。空調製造大廠大金工業漲1.66%。

金融和房屋租賃公司歐力士(Orix)漲1.49%。日本媒體指出，該公司已決定將軟體業務Yayoi以2400億日圓(21.2億美元)賣給美國私募公司KKR。

總部位於東京的新生銀行漲2.51%。線上金融集團SBI控股成功地將新生銀行的持股比例，從20%提高到47.77%。

豐田汽車跌2.44%。由於從東南亞工廠出貨的零組件出現短缺，該日本最大車廠擴大了在日本的一些工廠的停工。