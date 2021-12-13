台北馬拉松將在12月19日開跑，但開跑前卻傳出跑者個資遭到外洩，多名跑者遭到詐騙。台北市議員陳怡君批評，台北市體育局身為主管機關又是主辦單位之一，對於跑者遭到詐騙卻一問三不知，呼籲體育局應積極追究責任，並協助受害者求償。對此，體育局表示，已於12月8日報案，協請警方積極偵查中，截至目前計有39件通報案件。

台北馬拉松今年由台北市政府、中華民國路跑協會、中華民國田徑協會三方共同舉辦，將在12月19日開跑，計約有2萬8000名跑者參賽。但這幾天陸續傳出有台北馬拉松跑者因個資外洩遭到詐騙的案例，財損上百萬元。

陳怡君表示，接獲一位馬來西亞籍在台人士陳情，指他報名參加台北馬拉松後，12月9日接到一位自稱是中華路跑協會的電話，指因系統有問題，誤把他報到團體報名，遭詐9萬9994元，後來因身邊同事覺得有異，才驚覺自己被騙了。

陳怡君說，陳情者已經報案，也詢問轉出的銀行，得知這筆錢在對方帳號被凍結前已經轉走，現在只能等警方的消息，估計這筆被詐騙的錢要不回來了，但他對於個資外洩，還因此被詐騙感到非常憤怒。

陳怡君批評，體育局身為主管機關又是主辦單位之一，對於跑者遭到詐騙卻一問三不知，還卸責推說是三方共同舉辦，一出事跑得比誰都快，這樣的體育局像話嗎？呼籲體育局應積極追究責任，並協助受害者求償。

陳怡君質疑，雖然主辦單位聲稱已經報警處理了，但參賽者還是陸續接到詐騙集團的電話，受害者估計持續增加中，要求台北市體育局應主動積極了解資料為何會外洩，並追究相關責任。

對此，體育局表示，體育局與路跑協會呼籲跑者防堵詐騙，並強烈譴責非法取得個資及運用路跑賽事進行詐騙的行為，12月8日下午「2021台北馬拉松」部分跑者接獲詐騙電話，路跑協會立即於活動粉絲專頁公布防詐騙貼文，並以簡訊通知所有參賽者勿信詐騙電話，也於當日報案，協請警方積極偵查中，截至目前計有39件通報案件。

體育局表示，路跑協會已保全報名系統管理人電腦及主機廠商系統紀錄進行資安檢測分析，並已重建布署及獨立控管跑者個資及報名系統，強化防火牆及異常行為偵測。