溜馬籃球部總裁普里查德（Kevin Pritchard）最近接受美媒《The Athletic》訪談時說錯話，傷害了陣中主力球員的感情，為此在推特發文致歉。普里查德當時表示「我們還在試著製造真正的球星（manufacture that real star）」，結果馬上有人跑去問沙波尼斯（Domantas Sabonis），沙波尼斯說：「我不知該說什麼，隊上每個人都努力要成為最佳球員。」

目前12勝16敗的溜馬在東區位居第13，但他們還是有球星的，前鋒沙波尼斯兩度入選明星賽，場均18.2分、11.9籃板、4.2助攻、1.1抄截，58%投籃命中率。

普里查德知道自己講錯話了，「我對我們所有的球員有信心，並且非常重視他們。事實上我相信我們隊上有許多球星，但我們需要更多，我們要求他們變得更好。」他推文誠懇地解釋，「我可以使用比球星更適當的詞，連續受訪幾個小時總會說錯話。我每天與球員談話，用錯那個詞讓我感覺很糟糕。」

根據當時的訪談，普里查德是在講述溜馬面對的困境，這是一支小市場球隊，很難在自由市場簽到大球星。他指出溜馬也有過保羅喬治（Paul George）、歐拉迪波（Victor Oladipo）這類擁有「星味」的球員，現在溜馬必須靠自己從體育館裡面「製造」出真正的球星。

沙波尼斯是今年明星賽「技術挑戰賽」冠軍，上月底對戰灰狼的比賽他繳出單場16分、25籃板、10助攻的大三元。這是暌違28年、自從1993年的俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）以來首次有人做到25籃板的大三元。歐尼爾當時的數據是24分、28籃板、15火鍋。