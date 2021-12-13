近日廣西南寧一個「奇葩」盜用錢財事件登上微博熱搜榜。據《南寧晚報》報導，廣西合浦28歲的黃某以還錢為由來到前女友董某家中，看到董某正在生病，主動做飯餵藥。隨後趁董某昏睡後，先用指紋解鎖手機，然後翻開董某的眼皮，用支付寶人臉識別功能登入，分多次從董某的花唄、借唄、支付寶餘額和銀行卡轉走15.41萬人民幣（約台幣67萬），最後套現轉到自己的支付寶上。

廣西南寧市興甯區人民法院對該案作出一審判決，依法對被告人黃某輝判處有期徒刑三年六個月，並處罰金2萬元人民幣。

對此新聞，大陸網友第一時間對該男集體控訴，同時又再度討論到人臉識別等智慧識別手段的安全性。不少人表示，根本不開刷臉支付，甚至指紋支付都沒開。

回顧今年初時，大陸清華大學的RealAI團隊曾發佈一項測試結果。用列印出來的眼鏡，成功破解19款大陸國產、安卓系統手機的人臉識別解鎖系統，一時引來業界譁然。其中手機型號各來自排名前5的大陸國產品牌，每品牌還選取3到4款不同價位的手機型號，覆蓋低端機到旗艦機。