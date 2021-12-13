明新運管驚險奪勝。（大專體總提供）

2021富邦人壽勇士系際冠軍盃12日於輔仁大學中美堂進行最終決戰，冠軍賽由明新科技大學運動管理系與台北醫學大學牙醫學系正面交鋒，兩隊同樣是首度參賽、首闖決賽的生力軍，共同帶來高水準攻守對陣，鏖戰至最後一刻，明新運管才靠關鍵抄截上籃逆轉，最終79比78驚險取勝，拿下第7屆富邦人壽勇士系際冠軍金盃，全隊可獲得10萬元獎學金以及特製冠軍獎牌。

首次站上富邦人壽勇士系際冠軍盃的八強總決賽殿堂，明新運管、北醫牙醫均展現堅強團隊戰力及氣勢，明新運管率先力退4度叩關全國的南台電機，再擊敗黑馬宜大土木，北醫牙醫更是連克上屆殿軍中州運促、高苑休運兩支勁旅。兩隊帶著充足準備於冠軍賽卯上，首節就打出火花。

明新運管祭出高壓防守嚴加看管，加上林雨鋒、周信輔一裡一外攻勢凌厲，帶著9分領先進入次節；兩隊接著開始互飆外線，北醫牙醫頭號戰將王皓擺脫束縛、手感增溫，中場率隊取得43比42反超前。下半場明新運管拉出一波10比2，北醫牙醫張庭豪隨即回應，展現速度帶起反攻，決勝節兩隊更兩度戰平，明新運管黃唯恩三分追近、最後34秒陳泓維再補抄截上籃得手，終場79比78全隊迎來隊史全國首冠。

「這座冠軍是對我們大家四年一起努力的肯定！」明新運管周信輔坦言從校內系際盃、桃竹苗分區到全國決賽，一路考驗重重，拿下冠軍非常感動，本場再繳17分、5籃板、4助攻全面發揮的他，賽後獲選冠軍賽MVP，他也把榮耀歸功隊友：「每個人挺身而出，更能展現團隊的價值，證明我們用心、花時間真的可以做到。」另中鋒林雨鋒18分、17籃板、5阻攻功不可沒，他說：「場場雙十，我說到做到！也很開心能幫助球隊拿下勝利。」

終場前三分鐘北醫牙醫王皓因新訓收假提前離場，為比賽投下變數，撐起全隊中樞的張庭豪坦言對比賽結果留有遺憾，但對於有難得機會遇到高強度對手，感到相當珍惜。

前役5度揮軍全國的高苑科技大學休閒運動管理系，雖然無緣繼2017年再捧金盃，但對上第一次挑戰決賽的國立宜蘭大學土木工程學系，依舊展現攻守俱佳的經驗與實力，第2節在黃呈濬領頭搶分下逐漸拉開差距，末節更頂住宜大土木強力反撲，77比67收下季軍，連年參賽也締造另類賽事障礙。

本屆個人獎項表現出色，明新運管周信輔及林雨鋒、北醫牙醫王皓、高苑休管黃呈濬、宜大土木游家喆同獲最佳五人殊榮。其中兩人更為雙料得主，除了冠軍賽MVP周信輔，北醫牙醫王皓持續強大火力，決賽三戰場均轟30分，得分王也實至名歸。

大專體總秘書長曾慶裕表示，大學是青年學子踏足職場前，身心健康和社會經驗的關鍵養成時期，系隊更是許多學生培養運動習慣和團隊精神的重要管道；富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛指出，系籃是大專素人球員共同的美好回憶，富邦人壽長期支持國內各年齡層籃球賽事，為持續深化耕耘基層籃球與全民運動風氣，連續第7年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽，鼓勵年輕學子們把握當下，展現球技爭取榮譽，更從中學習團隊合作的精神，展現運動正能量，一圓籃球夢。