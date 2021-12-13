顏寬恒痛斥政論節目成「議顏堂」，要求NCC介入調查。（陳淑娥攝）

不忍了！細數政論節目成「議顏堂」 顏寬恒轟NCC：不處理就證明是看顏色辦事！

台中市立委第二選區候選人顏寬恒遭政論節目連番爆料，顏寬恒13日以反諷方式頒發台灣演藝之「議顏堂」排行榜，「台灣最前線」、「辣新聞152」、「台灣向前行」名列前三，他痛批製作新聞不查證、未證實及澄清過後未下架，媒體嚴重失衡，NCC睡著了嗎？主委陳耀祥是否要介入調查，「還是要像蔡英文說的，要拍桌你才聽得見」。

顏寬恒今天下午邀請國家政策研究基金會執行長柯志恩共同召開記者會，針對媒體嚴重失衡、7個政論節目連續1個月，甚至超過30天，每天以1小時以上比重攻擊特定候選人，明顯違反公平和比例原則，且在造謠抹黑前完全未經事實查證，呼籲並要求國家通訊傳播委員，必須秉公依法處理。

顏寬恒表示，這1個月來7個政論節目每天以超過一個小時的篇幅輪番攻擊自己，很多政論節目都是以台灣為名，但他們是在幫助台灣嗎？包括「台灣最前線」37天、「辣新聞152」總計30天、「台灣向前行」25天、「新台灣加油」24天、「前進新台灣」23天、「鄭知道了」19天、「突發琪想」17天，儼然就是「議顏堂」，只討論顏寬恒，似乎都沒有別的事情和重大的國家政策可以討論，也不曾看他們針對其他候選人做任何評論，光是這一個月以來政論節目的標題，合計就超過1萬字。

顏寬恒指出，所有政論節目都是任憑爆料者上節目說故事，第一時間也未經查證，隔日「出口轉內銷」再透過新聞報導製作新聞才求證當事人，二次傷害，顯然已違反新聞製作流程。而遭證實烏龍爆料後也未下架未道歉，他想問主管新聞媒體的NCC主委和委員們睡著了嗎？

顏寬恒說，許多政論節目的標題也非常離譜，例如新台灣加油節目「聽你在叭噗！顏寬恒撇什麼都不知」、「這就是土地正義？顏寬恒買公保地賭客變莊家」、「盧秀燕故意不拆恐涉貪汙罪」，以及鄭知道了「只能拿10％資源真的好少!台中電廠遭踢爆工程給顏家、環保給張家」、台灣最前線「顏家圈地王？漲20倍稱受害？」，這些標題在澄清後，也沒有更改、沒有下架、更別說道歉。

柯志恩表示，NCC能不能用當年監督中天的標準拿來監督現在的媒體，當初對待中天像惡婆婆、現在對待這些媒體就像小媳婦，當年對待中天，以播報特定政治人物比例過高和文旦事件，祭出多項裁罰，甚至撤換主管，甚至連一個LIVE的節目，一位隨機訪問到的民眾說法，NCC都要求查證，即便後來中天也也進行修正以及標題的撰改，NCC還是裁罰了100萬，但是現在對於這些政論節目，NCC現在好像是眼瞎了、耳聾了、還是委員們都還在冬眠。

柯志恩說，衛星廣播電視法第27條第二項規定「製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則。」這些政論節目抹黑顏寬恒、誤導選民、損害公共利益，所有的評論內容都是在汙衊顏寬恒，這些內容多少是經過查證？這些問題應該事前求證後才能在節目上公開討論，但現在隨便一個人都可以到政論節目講，講完之後在顏寬恒反擊完之後，也不做任何平衡報導。

此外，NCC的組織法明確規定黨政軍要退出媒體，委員們也要秉持專業跳脫黨派，如果這些委員都秉持專業，怎麼可能容忍現在這些電視台的行為，標準在哪裡？追業在哪裡？他痛批每天政論節目都已經胡言亂語講到顏寬恒自己都不知道這些新聞媒體在講什麼了。

顏寬恒最後提到，新聞倫理是否還存在，NCC這個主管機關還有沒有存在的必要，今天他在記者會上也呼籲NCC陳耀祥必須針對這些特定媒體依法調查、依法裁罰，如果沒有，就是看顏色辦事。