逐漸降低的溫度提醒著大家聖誕節即將到來，說到聖誕節大家心中一定有薑餅屋的記憶，冷冷的天裡來一口添加薑的餅乾，不只甜蜜更可以驅寒保暖，是最有聖誕氣氛的食物！今年聖誕節永慶房屋帶大家重溫動手做薑餅屋的美好時光，特別設計可以動手DIY組裝的「永慶薑餅小屋」，陪你溫暖過聖誕節。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「每逢年末許多人都會許下對明年的期待，2021年因為新冠肺炎疫情，大家或多或少心情都會受到影響。所以永慶房屋因應聖誕節的到來，設計具有造型感的薑餅小屋，希望藉由「薑」暖身的概念，讓每個拿到永慶薑餅小屋的消費者，也都可以暖心。此外，永慶的薑餅小屋，屋頂可以打開當作置物盒，亦可以在小屋內放電子蠟燭，變成溫馨可愛的裝飾品。希望將祝福傳遞給更多人，期許大家2022年都能獲得滿滿的幸福感！」

把愛裝進薑餅小屋裡 親子DIY創意滿分

永慶薑餅小屋除了房子本身之外，還搭配雪人、聖誕老人、馴鹿等裝飾品，消費者可以從泡棉紙板一步步將房子組裝完成，再依個人喜好設計出獨一無二的薑餅小屋，很適合家長帶著小朋友一起動手DIY發揮創意共同完成，同時許下對2022年的目標與期望。

「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團也加碼推出線上抽獎活動，民眾只要於12/13~12/26期間內上傳薑餅小屋DIY完成後的照片並留下指定關鍵字，就有機會抽中實用的禮券，聖誕節前夕快相約三五好友一起DIY拼創意，此外，永慶房屋社群小編也親自教大家如何組裝薑餅小屋，溫暖大家的聖誕夜。

聖誕節有永慶相伴 參與超過30場鄰里活動

永慶房屋將服務在地的精神落實到每一位房仲經紀人身上，因此深知在地的美好與特色，各鄰里、社區的活動永慶房屋都不缺席，無論是出借帳篷、人力支援都積極響應，也會擺設攤位、規劃互動遊戲並贈送小禮物與民眾同樂，希望助地方向上發展，同時也凝聚鄰里間的情感及向心力。

陳賜傑協理表示，永慶房屋始終秉持著「先誠實再成交」的信念，每一次成交的背後都代表著永慶的經紀人的誠實與努力，我們同時也是社區的好鄰居、好幫手，透過企業的力量協助地方繁榮發展，只要地方有需求永慶一直都在！今年聖誕節雙北地區就贊助超過30場地方鄰里活動，總計出借將近400頂帳篷，與地方一起歡慶聖誕節，促進商圈繁榮。