林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案件，再度傳出案外案！台北市議員游淑慧接獲檢舉，林秉樞7月15日和10月5日分別在禾馨、台中榮總打莫德納疫苗，但當時只開放50歲以上長者，質疑43歲的林秉樞是否為特權施打。對此，禾馨診所今證實，林當時是本院一位吳姓護理師的男朋友，當時以這種身分施打疫苗。此消息引發鄉民在《批踢踢》討論，有人就認為「男朋友都可以打喔？會不會太扯」。

台北市衛生局今早派員到禾馨了解情形，北市府發言人陳智菡證實，他沒有特殊身分，但確實在7月15日曾在小禾馨民權小兒專科診所接種疫苗。禾馨診所營運長林思宏也受訪表示，查證後得知，林是本院一位吳姓護理師的男朋友，當時是以這種身分施打疫苗，而施打對象是診所醫療人員的同住對象會優先施打，減少感染機會。

林思宏說明，這部分是合法的，當時院所可以決定施打對象，沒有問題。不過，林秉樞以護理師男友施打疫苗的行為仍引發網友討論，有人就說「那時候大家都打不到莫德納，結果就你家護士的男友可以先打」、「國民男友，你敢嘴？」「之前台北殘劑超級難搶到」、「這就是超大的後門啊，男女友關係要如何證明？」「同住家人？那高嘉瑜是沙包？」但也有人認為，其實殘劑規定本來就很鬆。

也有網友質疑，「記得當初林在飯店被抓時，陪伴在旁的友人也是吳姓女子，然後也是護理師，這樣有八卦嗎？」至於高嘉瑜今被問及此事僅簡短回應「如有不法就請法院去調查林秉樞。」

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