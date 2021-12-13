國民黨主席朱立倫（中排左七）為雲林縣長者帶來3萬副免費老花眼鏡，守護長者視力。（張朝欣攝）

雲林縣政府推動愛老眼鏡，2019、2020年透過現任國民黨主席朱立倫媒合「無名氏」善心捐款，每年各提供1萬副老花眼鏡守護雲林長者視力，13日朱立倫到雲林縣政府捐贈第3萬副「愛老眼鏡」，與雲林縣長張麗善共同守護雲林65歲以上長者的靈魂之窗。

朱立倫擔任新北市長期間，結合「無名氏」捐贈善款推出「關懷爸媽視角專案」，首創免費送長者老花眼鏡，大獲好評，雲林縣政府參考新北市成功經驗，2019、2020年透過朱立倫媒合「無名氏」善款，分別提供1萬副老花眼鏡給雲林長者。

朱立倫13日送來第3萬副眼鏡，他表示，老人家若無法看清楚，不僅生活不便，更無法透過閱讀與社會接軌，因此他創辦「銀光未來創新協會」，引介善心人士捐款，讓老人家可以免費配戴老花眼鏡，成效非常好。

朱立倫說，許多長者發現看不清楚時，隨意在賣場、夜市買老花眼鏡，忽略專業驗光配鏡的重要性，因此他聯合各地驗光師公會，由專業驗光師幫長者配製最合用、最健康的老花眼鏡。希望未來在張麗善縣長的協助下，為雲林長者帶來第4萬、第5萬副的老花眼鏡。

張麗善指出，感謝朱立倫主席持續3年捐贈老花眼鏡給雲林長者，第1萬副眼鏡推出時，長者都覺得這是非常實用的社會福利，很快就配完了，第2萬副受疫情影響配鏡進度較慢，但也已配了8成，第3萬副的到來，將讓更多長者受惠。

張麗善呼籲，凡設籍雲林縣且年滿65歲以上，均為免費愛老眼鏡服務對象。為維持良好配鏡品質，可事先與縣內32家驗光所預約，針對沒有驗光所的偏鄉，縣府會派專車下鄉服務，讓所有老人家都受惠。