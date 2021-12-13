位於統一夢時代購物中心生活圈的高雄前鎮區「公4」用地，陸域面積約2.7公頃，高雄海洋局規劃招商，興建海洋休憩集會所及附屬設施，並配合水域面積約3.1公頃的第五船渠，規劃建置遊艇碼頭。

高雄海洋局13日表示，台灣的遊艇製造業，相當蓬勃發展，但，國內遊艇遊憩、海洋生活的風氣，近年才逐漸開展，其中一個原因，就是國內遊艇遊憩、停泊的相關設施發展較晚。

而高雄無論是氣候環境、基礎建設、船舶維修、以及後勤補給等條件，都具相當的優勢，是國內發展遊艇遊憩的最佳地點。

因此，為了將高雄遊艇製造業的優勢，擴展至國內消費市場，高雄海洋局指出，海洋局持續營造遊艇友善環境、推動增設遊艇停泊設施、及輔導成立遊艇俱樂部，提升遊艇後線服務的軟實力，並由遊艇俱樂部、遊艇租賃等方式帶動遊艇休閒風氣，結合軟硬體設施的改善，進而拓展遊艇周邊服務產業，完備遊艇產業整體發展。

海洋局表示，高雄市政府陸續在亞洲新灣區推動20項專案，讓亞洲新灣區成為台灣發展新門戶及國際接軌新據點，其中，包含了「特貿三」公辦都更招商、高雄軟體園區二期、大港橋、第三船渠開發、愛河灣遊艇碼頭第一期及第二期招商、以及第五船渠遊艇碼頭的規劃等。

高雄海洋局說，此次的第五船渠遊艇碼頭招商，就是希望藉由建置遊艇停泊空間，結合周遭舊港區文化建築及大型購物中心，發展為具有觀光與停泊效益的碼頭，並滿足各使用者的喜好及需求，帶動遊艇休憩風氣，形成完整的遊艇產業聚落，營造陸域觀光服務及海洋活動的共榮發展。

海洋局指出，高雄市前鎮區「公4」用地海洋休憩集會所民間自提BOT案的基地，就是結合亞洲新灣區臨水岸公園及第五船渠水域，周邊現況除了現有夢時代購物中心、好市多及IKEA等大型商場外，鄰近區域還有全台最大迪卡儂運動用品旗艦店等。

海洋局表示，該案基地陸域面積約2.7公頃、水域面積約3.1公頃，規劃在陸域建置海洋休憩集會所及附屬設施，配合第五船渠規劃建置遊艇碼頭，以水陸域整合開發方式辦理招商，有意投資者，可視投資營運規模，在該範圍內，進行用地需求的調整。