打擊炒匯，台銀率三家銀行成立遠期外匯交易風險聯防系統。臺灣銀行指出，台銀攜手三大國銀、臺灣網路認證公司及台灣微軟共同組成實證團隊，並透過金融科技新創園區（FinTechSpace）相關的輔導資源，運用區塊鏈技術打造「跨金融機構遠匯交易重複性驗證平台」，提供銀行同業透過平台彼此照會與資料比對的服務，進而可以成功解決遠匯重複交易問題，也消除不肖業者炒匯的動機。

遠期外匯交易是我國銀行重要服務項目，主要是提供企業客戶鎖定某一時期的匯率進行外幣交易，以避免未來因匯率大幅波動可能造成的風險。然而在實務上因為銀行間缺少彼此照會或是資料比對機制，導致有同一筆發票在不同銀行重複辦理遠匯交易的問題，對此台銀指出，遠匯交易的聯防系統就是在避免這個問題，同時也可以因為抓出重複交易，而避免炒匯的現象。

臺灣銀行副總朱永榕也表示，台銀創新實驗室未來將持續深耕區塊鏈應用，目前除了針對DeFi的潛在應用場景，如非同質化代幣（Non-Fungible Token NFT）、金融詐欺及ESG等重要課題進行研議，並規劃運用落地的可行性。同時該行也非常樂意參加相關創新的實證專案，與我國銀行同業進行技術交流或是共組區塊鏈聯盟，以期使打造全方位金融服務生態圈。