證交所於防疫期間深知投資人學習證券投資理財需求，於八月底建置最適合剛接觸市場的投資人，逐步由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，今（13）日更結合廣受大眾歡迎的臉書（FB）粉絲專頁，於13～24日推出「宅在家學習 財虎來送禮」活動。

證交所表示，今年歲末最後一波的「宅在家學習 財虎來送禮」有獎徵答+徵文活動，歡迎所有對股票知識有興趣的社會大眾參與。只要正確回答有關「宅在家學習網」內容的3個提問，並且寫下對「宅在家學習網」的心得、收獲或啟發等文字，即可參加抽獎。

活動自12月13日（周一）至12月24日（周五）一連12天，分3梯次進行，每人每梯次有一次抽獎資格，3梯次就有3次中獎機會。每次隨機抽出符合資格的得獎者20名，有機會得到精美禮品，百元以上的超商禮券，還有價值600元的101觀景台門票，共計有60名幸運者中獎，並統一於12月29日（周三）公布得獎名單。

另外，每梯次將額外選出徵文內容優異的3名幸運兒，共計9位，每位除了致贈褔袋一只及百元超商禮券2張外，徵文亦將刊登於「宅在家學習網」。欲知詳細的活動內容，請上證交所臉書粉絲專頁及宅在家學習網，一窺究竟。證交所表示，有興趣的投資大眾，尤其是年輕學子，可直接進入證交所的臉書粉絲專頁，或「瘋存股想入市 宅在學習網」（https://act.twse.com.tw/stayhomelearning/），除可獲取正確金融知識及強化投資風險意識，還可試試手氣抽好禮，好康連連，一兼二顧。