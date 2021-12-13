不到30歲的陳家俊今年2月回鍋房仲業，加入新開幕的有巢氏房屋青埔棒球場加盟店，未滿一年累積業績已經衝破900萬元，是過往房仲工作年收的4倍以上，力拼在今年底可以達成年度業績破千萬元的里程碑。

高中畢業後，陳家俊就開始到處工作、學習獨立，就讀金門大學期間也在餐飲業打工。退伍後跟著姊姊進入信義房屋服務，因為它有底薪跟培訓制度。

在當時店長及學長指導下，陳家俊拿過兩次龍虎榜獎項，但想追求更高的目標及收入，一年半後選擇離開。之後他曾到住商不動產服務半年，當時覺得業務工作和理想中生活差距甚大，而萌生退意，於是在朋友介紹下進入桃園機場免稅店的餐飲部門上班。

陳家俊(左一)以每個月委託9件、成交2件的速度展現超強實力，年收入直衝450萬元。(圖/有巢氏房屋提供)

回鍋房仲業 業績衝破900萬元、收入直上450萬元

「那時對房仲工作很倦怠，機場工作相對愜意、沒有業績壓力，覺得輕鬆許多。」陳家俊直言，當時月薪大概四萬多元，年收入只有過去的一半。直到過了一年多，發現自己實在過得太安逸，才離開機場的工作，接受信義房屋學長羅云靖的邀約，到今年初新開幕的有巢氏房屋青埔棒球場加盟店一起打拼。

「這好像是一個契機！後來回想，它是一個很好機會。」陳家俊笑說，離開房仲工作一年多，剛開始確實有點生疏，不過再次跟現任有巢氏房屋青埔棒球場加盟店店長羅云靖搭檔，很快抓到合作默契，不到一個月就步入軌道。

去年完成終身大事、取回美嬌娘的陳家俊分享，職場走過一圈後，深刻體悟現在工作的回饋，比過去多出好幾倍，讓他能夠好好地為家庭和未來奮鬥。今年2月加入，他就以每個月委託9件、成交2件的速度展現實力，9個月就已經達到業績900萬元、年收450萬元的好成績，創下人生新高，而且數字還在持續推進中！

「我的選擇很正確，蠻感謝找我進來的羅云靖店長。」陳家俊指出，如果是剛接觸房仲業的新人，能在信義房屋奠定基礎；不過對於已經有經驗、想再自我提升的房仲人員，永慶加盟體系的空間就寬廣許多，不會被一些制式化的SOP侷限住，待客服務上更流暢。

去年完成終身大事、取回美嬌娘的陳家俊，擁有幸福的家庭，讓他奮鬥更有目標！(圖/有巢氏房屋提供)

客戶成家重要推手 堅持落實「先誠實再成交」承諾

由於在信義房屋、住商不動產工作過，陳家俊認為永慶房產集團提供的系統平台、數位工具，讓房仲工作更加簡單，推薦更精準、預約帶看更即時，服務和成交效率當然跟著提高！

像是自己在〈行動智能經紀人APP〉上，最常使用的功能是幫客戶配對房屋和需求，並即時透過社群軟體傳送給客戶；搭配上永慶加盟四品牌的深度聯賣機制，迅速幫客戶預約帶看行程，服務流程一氣呵成，既有效率又很專業。

過去曾發生成交後、房間漏水的事件，導致買賣雙方不滿意，陳家俊不斷居中協調，最後花了一個月才解決問題。這樣經驗，讓他在帶看房子時更加謹慎，不僅會幫客戶做專業的把關，找到問題。

「由衷希望客戶買賣房都是開心的。」他表示，寧願不要成交，有狀況一定會誠實且事先告知買賣雙方，如果沒辦法接受，再找下一間就好，落實永慶房產集團的品牌承諾「先誠實再成交」，才能真正成為客戶圓夢成家的推手。

陳家俊(右一)除了秉持永慶集團「先誠實再成交」的精神，協助買賣雙方完成交易服務，更常常參與公益活動。(圖/有巢氏房屋提供)

平衡工作與生活 「千萬經紀人」到手

在工作上，陳家俊也細心觀察許多優秀學長姐的實務作業，作為優化的參考，「未來，會在客戶經營上更加細膩。」他說，維持人脈對業務工作很重要，只要能贏得客戶信任，之後就會介紹他的親朋好友來，讓服務範圍不斷擴大，績效就能蒸蒸日上。

即將迎來2021年終，陳家俊開心表示，今年達成「千萬業績經紀人」不是問題，很高興在30歲前夕，即將迎來全新職涯里程碑。雖然他常常有「不然這個月偷懶休息一下好了…」的耍廢念頭，但轉頭看到團隊夥伴一個個都在為整體業績而努力，自己也被激勵、一起往前衝。

喜歡運動的他，求學時期身兼壘球校隊與籃球系隊，現在，他可以自由安排活動和行程，除了陪伴家人外，朋友相約去球場奔馳的機會也多。另一方面，他也期許自己能透過＂閱讀＂，提升自己專業和內涵，在客戶互動上更加分，而這也是另一半希望跟他培養的共同嗜好。他笑說，現正努力修練中，可能還要點時間，但他會持續努力的。