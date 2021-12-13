為了改善三峽河環境，第十河川局今年著手河岸環境改善，並設置大同橋至八安大橋堤岸左右岸邊自行車道，不過地方民眾反映工程僅做半套，約1公里長的右岸自行車道未設置照明設備、圍籬，坡度也不合標準，里長、當地民代多次辦理會勘卻遭單位踢皮球。十河局表示，該段路燈施作與地方需求認知不同才會產生誤解，近期已與各單位協商，將提報改善，若經費核定順利，將在明年發包改善。

水利署去年編列「三峽河長福橋段環境改善工程」預算，針對三峽河防洪、河岸環境進行改善，大同橋到三峽大橋全長2公里的綠美化、親水步道，以及大同橋至八安大橋左右岸自行車道都被納在第2期改善工程內。

三峽安溪里長王曼甄表示，大同橋至八安大橋的右岸自行車道今年3月完工後，運動人潮越來越多，但民眾屢屢反映，該段照明嚴重不足，每到夜晚根本沒有騎士、民眾敢過去，且自行車道未設置路阻、禁行汽機車標示，常有駕駛誤闖，今年初屢屢召集十河局、水利局等單位會勘討論，但工程都被推來推去，反映近1年都無法解決。

廖宜琨表示，該自行車道尚未移交給水利局，十河局本來就有責任落實所有工程，該路段不僅沒有設置圍籬和照明設備，坡度也過陡，不符合現行標準，若是騎士因此摔傷，十河局須付全責，他近期已與立委羅致政召集各單位協調，要求十河局在交由高灘處或區公所維養前，將相關設備一次做到位。

十河局表示，當時施工團隊考量自行車道岸邊路燈亮度已經足夠，加上擔憂燈光太強會影響當地環境生態，因此並未施作照明設備，雖然當地居民有反映要設置，但自行車道工程已完工，難以獨立發包，建議若有急需，請新北市府或公所自行施工，不然需等十河局鄰近地區環境營造工程一同併案發包處理，民眾在溝通過程中可能誤解，並非十河局不願意施作。

十河局說，經民代協商後，目前燈光、圍籬設備等設置將納入明年度預算，與對岸的巡防步道一同承包施作，目前正在規畫作業，預計設置至少40盞路燈，經費初估約200萬，而路阻部分預計明年初河岸維護工程發包後一同改善。