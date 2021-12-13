大同(2371)下午舉行記者會，宣布了董事長盧明光、總經理何春盛辭職的消息。盧明光強調，並未反對活化資產。至於由誰接任董事長及總經理等職務，將於21日董事會決定。

大同今天也宣布6大經營策略規畫：1.先用三個月重新檢視公司各事業部、子公司。2.半年內精確修正各事業部目標與訂定各事業部KPI。3.一年內重建公司形象。4.二年內讓所有事業部及子公司獲利並規劃未來成長方向。5.三年內透過策略聯盟與併購發展新事業。6.五年內(2025年)營收提升至1000億元，且新事業營收超過舊事業。

公司也訂定了改革推動執行的六大項目：包括，1.啟動願景會議工程，優化既有事業。2.推動阿米巴組織，確立直接與市場連結的部門別盈虧制度，培育有經營者意識的人才，實現全員參與管理。3.舉辦讀書會，建立團隊共識，參與單位包含一級主管、研發、行銷&業務等。4.舉辦功能型工作研討會，建立橫向溝通，參與單位包含業務、行銷、研發、品管、生產&採購等。5.推動eManager，讓經營資訊數位化，即時穿透。6.引進新創科技，加速變革，對接新創科技，推動AIOT轉型，如藍芽耳機AI演算、馬達震動AI分析、變壓器在線AI溫度量測&遠端監測技術。

大同公司今年母公司及各子公司均穩健成長，合併及個體營收2021年均逐季成長。大同第3季合併毛利率24.36%、個體17.01%，均較去年同期大幅提升，改善顯著。合併營業費用大幅減降、整體營業損益增加，歸屬本公司獲利年增加12.68億元。前3季個體及合併營業損益均逐季上揚，累計前3季個體4.28億元、合併9.02億元，較去年度之大幅虧損，改善顯著。大同前三季EPS 0.54元。

在長短期借款方面，公司積極改善財務結構，個體銀行借款餘額2021年10月底267.52億元，較2020年底297.66億元，已自行還款減債30.14億元，財務成本降6075萬元，今年底預計再償還舊聯貸80億元(尚志資產資本公積配發現金股利)，則個體財報的負債比率可由2021Q3的56.04%降低4.81%至51.02%。