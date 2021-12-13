此前觸及近7周高點後，韓股周一再次收跌。在本周稍晚聯準會開會之前，投資人趨謹慎，開始將利潤計入帳戶。韓元持平，基準債券殖利率下跌。

周一南韓KOSPI指數收跌8.57點或0.28%，為3001.66點。今日稍早南韓樂觀的貿易數據，讓指數在早盤交易上漲1.12%。外資今日賣超1369億韓元(約1.159億美元)。

KOSPI基準指數在連跌七天後，出現連二漲。

南韓12月前10日出口貿易增加20.4%。

南韓財政部長指出，南韓開始準備加入CPTPP貿易協定。

科技巨頭三星電子跌0.13%，平台公司Naver跌1.14%，三星生物跌3.22%。

Eugene投資證券分析師Huh Jae-hwan說，聯準會召開會議前的謹慎態度，讓投資人尋求獲利了結。

Meritz證券分析師Lee Jin-woo說，在聯準會公開市場委員會(FOMC)公布會議結果前，股市可能在沒有具體方向的情況下波動。

韓元持平，1181.3韓元兌一美元。

流動性最強的3年期國債殖利率跌1.2個基點，來到1.794%。