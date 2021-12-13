2021苗栗陶藝術節活動陸續展開，今年的陶藝競賽35件獲獎作品已在苗栗陶瓷博物館展出。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2021苗栗陶藝術節活動陸續展開，今年的陶藝競賽35件獲獎作品已在苗栗陶瓷博物館展出，並將在18日的開幕儀式中頒獎表揚，同時安排假日市集、藝文表演等，縣長徐耀昌歡迎鄉親及遊客踴躍參與，體驗苗栗陶藝之美。

公館鄉是陶土故鄉、陶瓷重鎮，縣府為推廣、傳承苗栗陶藝，從2016年開始每年舉辦苗栗陶藝術節活動，獲得熱烈廻響，已成為當地年度盛會，今年邁入第6屆的苗栗陶藝術節活動，以「燊陶」為主題，象徵興盛陶業，期透過藝術節系列活動，讓更多人了解苗栗陶業的歷史與創新發展。

此次邀請游博文擔任策展人，策展主軸定調為「苗栗土‧在地情」，延續歷屆傳統，4日起至明年1月1日在公館陶瓷博物館展出35件得獎作品，18日、19日將在苗栗特色館園區辦理開幕活動及假日市集，同時由陶藝家徐漢城、涂郁旋、張維翰、陳垣蒼在苗栗特色館園區進行戶外策展，在陶藝大師謝東哲指導下，以陶藝創作裝置景觀陶壁，妝點園區空間，成為園區內新地標。

13日上午縣長徐耀昌、縣議員孫素娥、徐筱菁、公館鄉長曾美露、代表會主席劉冠霆、副主席湛炎慶、代表、縣府文觀局長林彥甫、陶藝協會、團體在縣府大廳召開記者會，說明苗栗陶藝術節活動內容，並與陶藝家張維翰、徐漢城、涂郁旋、陳垣蒼共同為這項活動揭開序幕。

文觀局長林彥甫說，18、19日在苗栗特色館廣場規畫假日市集，販售在地農產、陶瓷等文創商品，藝文活動表演雨排豬豬鴨鴨、小龐、Martin吉他獻唱、在地社區廣場舞表演等，還有老陶師示範陶藝技法，現場亦可報名陶藝趣味競賽，現場另安排陶藝及花藝手作體驗活動，即日起可至「苗栗陶藝術節」臉書粉絲專頁的網路公告報名。