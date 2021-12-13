主要以尼龍相關產品為主的集盛（1455），今年前三季每股稅後淨利1.58元，是12年以來新高。集盛13日在法說會上指出，未來CPL價格應可保持平穩，目前客戶訂單穩定，2022年應可維持獲利局面。

根據集盛統計，今年前三季，各項產品的營占是，尼龍粒占45.7％、加工絲31.6％、原絲15％、工程塑料7.2％。

集盛指出，雖然尼龍主要原料CPL報價，近期雖隨著油價下滑，但，預期在供需仍吃緊下，報價跌幅有限，這對集盛尼龍產品價格持穩是有利的。

除此之外，經過產線整合、淘汰不合效益產品，集盛認為，產品中的尼龍原絲、尼龍加工絲，今年的毛利率較去年提升5、6個百分點。2022年應可持續。

集盛的工程塑料，今年前三季的出貨比去年同期增加7.2％，而平均單價也比去年提升；集盛指出，2022年將加強發展高值化尼龍66產品並優化產品組合，預期可持續成長。

對於聚酯、加工絲的營運，集盛表示，新建POY產線已全面量產，可發揮聚酯產品一貫化優勢。2022年將再新增2台新型假撚機，可望再為加工絲增添營運動能。另外，新建循環造粒廠已於2021年第4季量產，可穩定供應寶特瓶再生粒生產加工絲環保產品，滿足客戶需求，提升獲利。

整體而言，集盛預期，明年本業營運仍可樂觀看待，應有進步空間。