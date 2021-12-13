科專助力，明泰（3380）成功開發台灣首款自主技術5G基站，明泰指出，明泰從5G基站之無線電單元（RU）、分布單元（DU）、中央單元（CU）到核心網皆可自行組網，也能因應場域及業主需求做客製化彈性調整，提供的是軟、硬體設備一站式購足的5G端到端解決方案。

明泰科技於2017年即投入發展5G基站自主技術研發，並在經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫的協助下，開發5G基站關鍵技術，明泰於會中展示了5G端到端解決方案，提供軟、硬體設備一站式購足的服務，從5G基站之無線電單元（RU）、分布單元（DU）、中央單元（CU）到核心網皆可自行組網，也能因應場域及業主需求做客製化彈性調整，自2020年也獲得多家國際客戶的認可，成功進入歐、美、日市場，並於2021年起佈建在40多個應用場域。

明泰科技總經理林裕欽表示，明泰在5G端到端解決方案中，天羅地網的涵蓋無線/有線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，運用在智慧農業、智慧工廠及智慧醫療等領域，透過資訊科技（IT）、運營科技（OT）與通訊科技（CT）之架構整合，提供高性價比的完整解決方案，並透過子公司辰隆科技提供系統整合服務，兩相配合成為國內業界的先鋒。

在全球產業供應鏈中，台灣從晶片到資通訊設備佔有重要的地位。站在國家5G產業發展的基礎點上，明泰科技扮演5G國家隊的一份子，擁有端到端完整解決方案，搭配辰隆的系統整合經驗與能力，因應不同場域需求與更多國內廠商進行組網，以台灣作為實驗場域，複製國內5G專網成功解決方案，向全世界輸出，希望拋磚引玉吸引更多國內廠商響應，讓台灣的5G產業搶占更多國際市場大餅。

作為5G解決方案的領導者，明泰科技打破被國際大廠壟斷的通訊生態，未來仍將持續積極發展各種垂直服務及產業互聯網應用，為海內外，對專網有需求的場域打造客製化、在地化的5G專網服務。