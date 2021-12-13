大同經營權易手一年，高層人事異動風波不斷，日前傳出董事長盧明光、總經理何春盛請辭，13日大同公司召開記者會對此說明，董事長由大股王光祥接手、總經理則由精英董事長鍾依文回鍋，將於本月21日董事會後通過。王光祥提出資產開發、太陽能、電巴國家隊、AI5G、電商行銷、精英EPS倍增等等六大願景規劃，在最短時間內達到發股利的承諾。

王光祥指出，大同公司正走在高速公路的匝道上，往南是守成維穩，往北是改革創新，盧明光董事長很努力很認真，但大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年；王光祥董事長13日宣示，要以經營三圓建設的績優經驗、專業，在最短時間內讓大同公司實現「發股利」的承諾。

經營團隊還有精明幹練的精英電腦董事長鍾依文，帶領大同的重電、太陽能、電動巴士等事業群，以及大同模範生大世科董事長沈柏延，一起帶領大同推向5G.AI大數據、國家數位轉型，讓大同真正脫胎換骨，成為百年創新後的新大同。

王光祥表示，眾所皆知大同資產雄厚，三圓建設今年EPS19元，明年一定會更好，相較於擁有46萬坪土地的大同、尚志資產，要逐步開發這些土地，一年要賺一個股本，應該不是難事。

目前進行中的捷運萬大中和線連城錦和站聯開案與「大同莊園」三期，二個建案潛在毛利有200億。大同還有芙蓉大樓，它的基地條件不輸給「正義都更案」的Diamond Tower，我們都已經做好了完整的開發規畫。未來的桃園大園廠16萬坪土地、基隆6萬5393坪土地，總計有46萬坪土地，都會依序開發，開發利益驚人。

大同最大的優勢是擁有不少國家政策支持的產業，太陽能在大同已經有十幾年的基礎，十幾家太陽能電廠就有五家拿到「金牌獎」，過去一年賣掉兩家實在太可惜了。但我們還擁有十家太陽能光電廠以及最專業的團隊，未來將有爆發性成長。

大同與國光客運、成運組成的「電動巴士國家隊」，已經完成嘉義市和五股區超過80輛的電動巴士，未來將成為台灣電動車的標竿。

鍾依文在精英整頓有成，不但交出亮麗的成績單，EPS大幅成長，並擬定三年內營收挑戰500億的目標，在迷你電腦、車控電裝周邊相關產品，未來也將成為集團千億營收的重心。

大同3C是百年大同品牌的基礎，經過我們的創新再設計，「大同寶寶」除了開口說話陪伴大家，也將伴隨大同3C的168個通路，與時俱進，全力發展電商業務。

大世科一直是大同的模範生，在資安、AI、5G、大數據的專業，正全力推動國家數位轉型，營收獲利倍增計畫也正在進行。

王光祥指出，這六大事業每一個都是千億計畫，也是大同進入起飛創新階段的重點工作，一個改革創新的大同團隊，每個腳步都以股東最大利益為考量的嶄新團隊，經過一年的整頓，正朝向此目標大步前進。