不少人認為，選擇理科就讀會有較好的出路，但有網友詢問，數學不好難道就不能選理工科就讀嗎？引起網友們熱議，不少網友認為，資管系與化學系是不擅長數學的人也可以參考的科系。

一名網友在PTT的八卦板上發文表示，大家都說讀理工科系才有好的出路，但沒有數學天分的人通常都會直接選擇唸文組，讓他忍不住好奇詢問，難道數學不好的人，就沒有理工科的科系可以念嗎？

文章一推出意外引起網友熱議，「建議不要，會很累」、「很多工程類的其實數學也就是堪用的程度」、「不行，你這樣可能大一下完就崩潰想休學了」、「地質可以，但出路就還好」、「誰說讀文組的數學不好，會經濟學和統計學的，數學不會差」。

其中有不少網友認為，數學不好依然可以選化學或資管系，「化學類的應該可以」、「化學可以，不要去碰物化就好」、「最接近背科，比較少邏輯的大概就化學」、「文組可以去唸資管啊，不排斥寫程式的話以後可以當軟體工程師，幾乎不用唸什麼數學」、「建議你先讀資管，研究所再推甄資工比較實在」。

也有過來人認為，不論選文組還是理科，只要真心想學一定學的會，「有心的話可以訓練，硬拼也不是不行」、「我在臺灣是讀文組，後來到國外讀物理系，我的數學成績也沒比別人差，只要你真心想學什麼都學的會，不想學什麼事都可以拿來當藉口」。