又到了冬天這個全球都熱衷的節日，聖誕節並非是情侶的專利，還相信「聖誕老公公」的孩子們，無不在此時回顧一年的表現，並努力許願以得到「禮物」，但這也是爸媽們頭痛的時刻，「天王嫂」昆凌就在社群分享女兒小周周(Hathaway)的許願信，媽媽看了她開出的禮物線索不禁傻眼，趕忙上線求大家幫忙，給點建議。

樂壇天王周杰倫在2015年飛到英國盛大舉辦公主式婚禮，將小14歲的女星昆凌娶進門，而昆凌曾放話要在25歲前把生子大事搞定，婚後真實現「三年抱兩」願望，給老公湊了「好」字，擁有了女兒Hathaway (小周周)跟兒子Romeo(小小周)，天王愛妻愛子，不時分享家庭照，可看出一家四口生活相當愜意且幸福。

小周周為了今年的聖誕禮物，開出三大條件。(翻攝自昆凌IG)

冬季大節日聖誕節即將到來，孩子跟爸媽也同步動了起來，連天王的孩子也不例外，昆凌更新了IG限時動態，貼出小周周寫的親筆英文信，一筆一劃寫下想跟聖誕老人說的話：「親愛的聖誕老公公，我是Hathaway，今年6歲了，謝謝你去年帶給我的禮物，我有乖喔！」。

先是宣告一整年自評表現良好的小周周，接著說出她今年聖誕節的願望，想得到合心意的禮物，為此開出3大條件：「我想要可愛的、白色的，然後跟貓咪有關的禮物」，最後甜謝聖誕老公公，並祝福他來送禮物一路順利，而看著女兒許下的禮物條件，昆凌一時之間也猜不到小周周想要什麼，於是趕緊上線分享小周周的信，詢問大家：「有什麼好意見能提供給聖誕老婆婆嗎？」，希望大家幫忙，一起實現女兒的願望。