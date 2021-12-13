主持人郭岱軒媒體經驗豐富，曾當過電視台記者、中視新聞主播，並跨足作家出版兩本書，去年為體驗人生短暫到餐廳打工。今（13日）他透過社群平台宣布明年將競選新莊區議員，為家鄉盡一份心力。

郭岱軒在IG公開3張選舉海報，畫面中他穿著黑色筆挺的西裝，看起來非常帥氣，參選Slogan大大印著：「新世代，挺新的，新北市，新莊區，新聞主播打造新世代新氣象」感謝新莊高中的學弟大力幫忙設計海報。

郭岱軒在文中詳盡介紹自己的求學過程，從小在新莊長大，一路就讀文理幼稚園、中港國小、中平國中、新莊高中，大學考取政大新聞系，再攻讀政大廣電所，還去香港浸會大學當一年交換生；至於家庭背景，郭岱軒表示父親是計程車司機，母親是工廠倉管，因車禍離世，「我的家庭很平凡，不是富二代、也不是政二代，但一路上很多貴人提攜」。

郭岱軒自述曾在新聞業待過6家公司，後來轉換跑道當節目主持人、作家，「我深知年輕人在求職、創業、生涯規劃的各種問題，也曾幫人力銀行寫過專欄，在101高空餐廳當空中服務生，涉足餐飲。」後來他到台北市議會議員研究室擔任秘書，耳濡目染之下，認為該是回饋新莊的時候，獲得親朋好友及新莊鄉親的鼓勵，他不忘喊話：「在地新世代，挺新的！新莊要更好！挺新的！我用我逾十年新聞資歷，對政治、政策的了解，一塊讓新北新莊有新氣象！」