新住民在生活上所遭遇的困難與問題比台灣人更多，包括生活適應、語言溝通、家庭暴力等，市議員張玉嬿等13日為新住民請命說，市府新住民專區網頁、新住民教育資源網竟無原屬國母語頁面，且缺乏縱向局處組織聯繫、橫向內外服務整合不足，對新住民敷衍塞責形同虛設；市長盧秀燕當場允諾，將全面改善。

張玉嬿表示，新住民在生活上所遭遇的困難與問題比本地人更多，包括文化和生活適應、語言溝通、家庭暴力、子女教養與教育、就業、經濟弱勢、社會福利與認同等諸多問題，有賴單一窗口提供資訊服務，讓他們一目了然。

張玉嬿指出，高雄新住民實用小學堂Q＆A、台南新住民照顧與輔導網站，內有英語、越南語、印尼語、泰語等新住民的原屬國母語，並集結政府與民間資源，整合教育、就業等各種資訊，就算中文能力比較差，一按母國語言就可清楚生活疑難和解答。

張玉嬿批評，中市民政局新住民專區網頁不僅內容不夠充實，縱向的局處組織聯繫缺乏、橫向的內外服務整合不足，最離譜的是居然僅有中文，對中文不佳的新住民勢必產生困擾，怎麼看？根本敷衍塞責、形同虛設，過於馬虎。

謝志忠、張耀中、王立任說，新北新住民好學平台是多國母語，可在網站註冊會員，搜索各局處及學校的學習資源直接報名；反觀台中新住民教育資源網只有中文，著重成果宣導，非常不實用，新住民想要上課只能透過口耳相傳，訊息不夠透明。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任建議，市府整合相關局處資源，邀集產學民合作，共同做好縱橫向的組織聯繫、服務整合，建構新住民教育文化、進修就業、友善環境的未來願景，讓他們有機會走上人生的另一個舞台。