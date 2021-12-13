農曆春節返台民眾人數大增，為響應政府號召，華泰飯店集團宣布旗下座落於台北東區商圈的精品飯店「賦樂旅居」（HOTEL PROVERBS Taipei）正式加入防疫旅館的行列，服務自國外返台、有居家檢疫需求的旅客，即日起接受官方LINE及官網預訂。

2015年9月開幕的賦樂旅居為華泰飯店集團第5間飯店，與知名室內設計師陳瑞憲三度合作，以後現代主義精緻工業風操刀設計，目前為高級飯店系列聯盟Design Hotels及萬豪酒店集團的合作夥伴。

飯店設有5種房型共42間客房，坪數落於9.7至14.6坪，每間房型皆有大落地窗，空間格局顛覆傳統邏輯，沙發區、床區、沐浴區沒有固定位置，處處驚艷；內裝則以紅銅門、黑金石、義大利山水石和胡桃木為元素，搭配手感皮料及細膩織品，營造出奢華沉穩的氛圍。凡預訂豪華客房(含)以上房型，房內還提供健身車或飛輪等運動器材。

賦樂旅居推出「防疫旅館住房專案」，自12月15日起為可住宿日期，提供1泊4食、每房每晚8500元起，費用可累計Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚及點數。每日提供三餐及下午茶，內容精選中西式美饌，如阜杭豆漿、欣葉台菜、欣葉日本料理、胡同燒肉、西堤牛排、雙月食品、瓦城等；下午茶甜點則有法朋甜點、東區粉圓、八月堂、Bread Papa泡芙等。