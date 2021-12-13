四大公投投票日在即，各政黨加強火力宣傳呼籲民眾踴躍投票，公投法修法後投票年齡也從20歲下修至18歲，今年約有48萬名20歲以下的青年首投族，有民眾向市議員黃敬平投訴，指有高中職老師在課堂上教導公投要投4個不同意，痛批教師在課堂上用政治教育洗腦，這做法相當不可取。

有家長投訴，女兒就讀中壢高商，在上公民課時，老師竟公開在課堂上宣導民眾4大公投要投下4個不同意，女兒回家後反映此事，親子還因為立場不同因此大吵一架，痛批政治力進入校園內，學校老師竟直接把個人價值觀與政治立場加諸在學生身上，完全忘了身為教育者的身分。

黃敬平痛批，執政黨政府已經濫用許多行政資源宣傳4大公投明顯立場不中立，許多高中生或許對於4大公投認識不夠透徹，或是也有自己的想法，學校要讓學生了解民主政治培養公民素養這沒有問題，但是老師如果企圖影響學生投票意向，甚至毫不掩飾要求學生投4個不同意，是政治進入校園最壞的示範。

中壢高商校長蘇鴻銘指出，專業科目老師會教育孩子認識公投，但不可能會引導學生投票意向，該老師也否認有此做法，可能是學生對於老師課堂上的談話有所誤解，而社會科的規畫本來就會教導學生民主素養，但學校立場絕不會在公開場合或課堂上做政治宣傳，請家長放心。