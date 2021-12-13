在12月10日結束的中共中央經濟工作會議承認當前經濟面臨下行壓力，要求明年經濟工作要「穩字當頭」。會議要求各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，政策發力適當靠前。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，明年增長目標會相對靈活。

雖然本次會議的房地產政策定調中重提了「房住不炒」，但會議同時要求推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展，這表明房地產政策已經確認轉向寬鬆。

汪濤指出，預計大陸政府會保持「房住不炒」的政策框架基本不變，但未來幾個月房地產政策可能會進一步溫和轉鬆、執行上更為靈活，來緩解房地產市場的下行壓力。

增強宏觀政策支持穩增長

會議釋放了明確的增強政策支援穩增長的信號。會議要求積極的財政政策要加快支出進度，實施新的減稅降費策，「適度超前」開展基礎設施投資。

瑞銀預計明年官方財政赤字率和新增地方政府專項債新增額度都將與今年大致相當，但考慮到專項債發行前置、財政資金使用效率提高，以及地方政府融資平台融資有望小幅放鬆，預計明年基建投資增速可能小幅走強至4％左右。

另一方面，會議保持了「穩健」的貨幣政策定調和保持流動性合理充裕的要求，同時明確要求要引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。

瑞銀預計明年人行可能會再次降準，不會降低政策利率、但LPR有可能小幅下調5個基點。信貸增速可能大致持穩（上半年小幅上行、下半年有所放緩），因此中國宏觀槓桿率（非金融部門債務／GDP）或小幅回 升。

穩步推進共同富裕和碳達峰碳中和

會議明確表示共同富裕要首先要把「蛋糕」做大做好，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好。這也符合瑞銀此前判斷，政府的側重點在保持經濟增長、擴大居民收入和支持就業，而非激進地推進收入分配改革。

此外，會議還要求更務實地推動碳中和碳達峰，強調傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上，要抓好煤炭清潔高效利用，推動煤炭和新能源優化組合。

會議確認新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，這應能進一步提振新能源的供給和消費。瑞銀預計新能源投資將大幅提速，未來幾年非化石能源占比持續提升。

繼續推進結構性改革與產業支援

會議要求要提振市場主體信心，深入推進公平競爭政策實施，加強反壟斷和反不正當競爭，強化智慧財產權保護，強化契約精神，強化企業創新主體地位，改善社保，並進一步推進改革開放。未來有望出台一系列新的改革措施，包括全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行動任務（2020-22），穩步推進電網、鐵路等自然壟斷行業改革，落實好外資企業國民待遇，吸引更多跨國公司投資。

會議還要求要提升製造業核心競爭力，啟動一批產業基礎再造工程項目，激發湧現一大批「專精特新」企業，加快形成內外聯通、安全高效的物流網路，加快數位化改造。