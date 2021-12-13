台版偶像練習生出道的陳映璇，第一次拍攝網路電影《逐步輕熟》，跟她的偶像黃心娣合拍。陳映玹之前藝名叫陳妍綺，拍過電視劇《明日天晴》丶《雨後驕陽》丶《甘味人生》等。

陳映璇說，這幾年雖然拍了很多戲、很少人知道她，但也很感謝他們給她磨練機會與各種角色的挑戰，這次遇到好友經紀人陳孝志推薦，能和她的偶像黃心娣一起合演網路電影很開心。

《逐步輕熟》中的人際關係發展深刻有趣。（《逐步輕熟》提供）

做好萬全準備的陳映璇，正式以新面貌對外宣告新時代的新作為。有大陸網友看到她的照片，覺得她是「小邱淑貞」，陳映璇說不介意走性感路線，因為對自己的身材非常有自信。

陳映璇之前看過《蘭陵王》電視劇，覺得黃心娣好會演戲，這次讓她吸收到不同的拍戲經驗，也是自己的網路電影代表作品，很期待作品播出。

新的一年將到，陳映璇訂定計畫，期待能有多元角色的呈現，讓她多面向發展。陳映璇在《甘味人生》與《炮仔聲》的戲劇演出，流利切換雙語受好評。

在多齣華劇、偶像劇、八點檔本土劇、大愛劇場等戲劇節目中的演出閲歷，讓陳映璇漸漸受青睞，她說這次因爲演了網路電影讓她知名度大升，覺得自己有出道的感覺。