蔡衍明愛心基金會、中國時報與嘉義市體育會身心障礙者運動委員會，13日在嘉義市再耕園舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，300位身心障礙的長輩揮舞螢光棒，跟著阿吉仔、董育君等歌手哼唱他們耳熟能詳的歌，全場嗨翻。
今年5月本土疫情升溫，長者無法群聚活動，彩色生活變黑白，隨著疫情降溫，「讓爺奶成為心中的寶」演唱會今天登場，主持人妞妞、黑面詼諧逗趣開場，嘉義市政府秘書曾建福代表黃敏惠市長出席，向長者致意。
蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，他代表旺旺集團董事長蔡衍明向長者致上敬意，蔡衍明董事長推崇孝道，向來不遺餘力推動敬老、扶老，期盼能藉由公益演唱會活動讓更多人體認到及時行孝的重要，同時讓受疫情影響的藝人有表演的舞台。
國民阿嬤「鳥來嬤」、連明月風趣幽默的脫口秀演出，逗得現場阿公、阿嬤笑翻天；勵志歌王阿吉仔的悲情歌聲，勾起長輩懷舊的心情；愛心歌手董育君、李素專用高亢嘹亮的歌聲鼓動阿公阿嬤也想高歌一曲的奕奕精神。
5組歌手輪番上台演唱，300位身障長者聽得如癡如醉，跟著藝人哼唱著歌曲，還揮舞著手上的螢光棒，舒緩了長時間防疫的緊張，沉醉在美妙的歌聲及開懷大笑的歡暢裡，直呼「好療癒」。
嘉義市體育會身心障礙者運動委員會主委蔡坤章指出，嘉義市長輩都非常期待這場演唱，可以看到心中的偶像藝人表演，感謝蔡衍明愛心基金會邀請藝人帶來精彩的演出。
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