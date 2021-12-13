蔡衍明愛心基金會今天在嘉義市舉辦公益演唱會，阿吉仔悲情歌聲勾人回想起舊時光。（廖素慧攝）

國民阿嬤「鳥來嬤」、連明月風趣幽默的脫口秀演出逗趣。（廖素慧攝）

歌手李素專嘹亮的歌聲鼓動阿公阿嬤奕奕精神。（廖素慧攝）

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁代表旺旺集團董事長蔡衍明向長者致上敬意。（廖素慧攝）

嘉義市政府秘書曾建福代表黃敏惠市長向長者致意。（廖素慧攝）

全場的身障長者聽得如癡如醉，跟著藝人哼唱著歌曲。（廖素慧攝）

蔡衍明愛心基金會、中國時報與嘉義市體育會身心障礙者運動委員會，13日在嘉義市再耕園舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，300位身心障礙的長輩揮舞螢光棒，跟著阿吉仔、董育君等歌手哼唱他們耳熟能詳的歌，全場嗨翻。

今年5月本土疫情升溫，長者無法群聚活動，彩色生活變黑白，隨著疫情降溫，「讓爺奶成為心中的寶」演唱會今天登場，主持人妞妞、黑面詼諧逗趣開場，嘉義市政府秘書曾建福代表黃敏惠市長出席，向長者致意。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，他代表旺旺集團董事長蔡衍明向長者致上敬意，蔡衍明董事長推崇孝道，向來不遺餘力推動敬老、扶老，期盼能藉由公益演唱會活動讓更多人體認到及時行孝的重要，同時讓受疫情影響的藝人有表演的舞台。

國民阿嬤「鳥來嬤」、連明月風趣幽默的脫口秀演出，逗得現場阿公、阿嬤笑翻天；勵志歌王阿吉仔的悲情歌聲，勾起長輩懷舊的心情；愛心歌手董育君、李素專用高亢嘹亮的歌聲鼓動阿公阿嬤也想高歌一曲的奕奕精神。

5組歌手輪番上台演唱，300位身障長者聽得如癡如醉，跟著藝人哼唱著歌曲，還揮舞著手上的螢光棒，舒緩了長時間防疫的緊張，沉醉在美妙的歌聲及開懷大笑的歡暢裡，直呼「好療癒」。

嘉義市體育會身心障礙者運動委員會主委蔡坤章指出，嘉義市長輩都非常期待這場演唱，可以看到心中的偶像藝人表演，感謝蔡衍明愛心基金會邀請藝人帶來精彩的演出。