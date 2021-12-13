第19季SBL即將開打，高雄九太科技將以嶄新面貌迎戰新球季，在近年國內籃壇風起雲湧的時刻，高雄九太科技13日特別舉辦記者會，邀請BC柏釧董事長黃錦章擔任總領隊，相信黃錦章董事長年輕有活力的作風，將為九太球迷帶來全新體驗。

BC台灣柏釧創始於1999年，致力於專業改裝避震器的開發、設計與製造，以精品鋁圈、避震器製造享譽全球，董事長黃錦章不僅長年關注台灣各項運動，甚至還會主辦賽事，在九太科技董事長沈會承盛情邀約下，將在SBL新球季擔任九太籃球隊總領隊。記者會中也除了頒發聘書外更致贈象徵「大發利市」的「88號球衣」給總領隊，感謝他願意為國內籃球出力。

黃錦章表示，「BC柏釧長期贊助國內外賽車運動，期盼透過SBL讓更多人認識BC柏釧，也希望藉此帶動賽車運動。本季九太的年輕陣容，充滿速度與激情，就像動力十足的跑車，相信會帶給球迷最直接的感官享受。」高雄九太隊本季除了準備許多活動、好禮免費贈送給球迷外，高雄主場日將在明年4月登場，也請球迷敬請期待。

結束第18季SBL後，球隊總教練劉嘉發因戰績不佳請辭獲准，最終扶正了原先的助理教練徐仲毅，年僅31歲的他成了SBL創立以來最年輕的球隊總教練，球隊從上到下徹底年輕化，也算是呼應了總領隊黃錦章號召的「速度與激情」。

高雄九太科技新賽季教練團將由總教練徐仲毅與助理教練張峻庭這對泰山高中的學長、學弟組成「泰山連線」，董事長沈會承表示，「嚴格來說高雄九太現在算是支全新的球隊，在這樣的狀況下，給年輕人揮灑空間也是美事一樁。」

「全聯盟防守最兇悍的球隊」是徐仲毅對球員們的期待，他表示，「進攻或許會失常，但防守不會失常，我腦中球隊的樣子就是防守第一且打球流暢，沒有過多制式的東西，任何問題與狀況，就用防守來彌補。」

徐仲毅也特別點名了「選秀狀元」曾柏喻，更盛讚他想找回過往身手、證明自己的企圖心非常強烈，且隊友都受到他的感染，不過徐仲毅仍強調，高雄九太是支年輕的球隊，除了沒有大小牌之分外，「每個人都可以是攻守核心！」